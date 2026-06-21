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إدارة الطرقات ببلدية صفاقس تواصل تنفيذ أشغال صيانة الحفر بعدد من المحاور المرورية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 08:20 قراءة: 0 د, 51 ث
      
في إطار برنامجها المتواصل لصيانة وتحسين حالة الطرقات، تواصل ادارة الطرقات ببلدية صفاقس تنفيذ أشغال صيانة الحفر والتشققات بعدد من المحاور المرورية
وشملت التدخلات خلال الاسبوع الحالي كل من أنهج اللاذقية، وفلسطين،واحمد الفراتي بدائرة البستان،ومحمد المصمودي بدائرة المدينة،واسوان متفرع عن القاصة الحزامية رقم 5،ونزار قباني
كما شملت تدخلات الصيانة نهج عبد المجيد السنوسي،والنهج المؤدي لمعهد أبو الحسن اللخمي بدائرة حي الحبيب، وكل من محيط المسبح البلدي ، والمندوبية الجهوية للتربية

وتندرج هذه الأشغال في إطارحرص بلدية صفاقس على تحسين سلامة الجولان والحد من مخاطر تدهور الطريق، والاستجابة لمتطلبات المواطنين ومستعملي الطريق
وستتواصل أشغال الصيانة خلال الأيام القادمة لتشمل مواقع مختلفة وفق برنامج تدخل تم ضبطه من قبل إدارة الطرقات، بما يساهم في تحسين جودة البنية التحتية للطرقات بالمنطقة البلدية
وفي سياق متصل، انطلقت بلدية صفاقس في انجاز أشغال تنظيف واسعة بطريق سيدي منصورشملت تقليع الأعشاب، وتقليع القصب ،وكنس حواشي الطرقات ،ورفع مختلف الفضلات

ودعت بلدية صفاقس عموم المواطنين إلى معاضدة مجهوداتها بالمحافظة على النظافة العامة ،ورمي الفضلات في الحاويات المخصصة لها ،وعدم إلقاء فضلات البناء على قارعة الطريق
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