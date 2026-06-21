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مونديال 2026 : المنتخب التونسي ينقاد الى خسارته الثانية أمام نظيره الياباني برباعية نظيفة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 07:01 قراءة: 1 د, 1 ث
      
فاز المنتخب الياباني على نظيره التونسي بنتيجة 4-صفر في المباراة التي اقيمت صباح اليوم الاحد بمدينة مونتيري في المكسيك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم لكرة القدم المقامة الى غاية 19 جويلية المقبل بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وجاءت اهداف المنتخب الياباني بواسطة دايشي كامادا (4) وأياسي أويدا (31 و83) وجونيا ايتو (69)


ولحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب الهولندي تغلب على نظيره السويدي 5-1 امس السبت في هوستون.

وفي أعقاب الجولة الثانية، تتصدر هولندا الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف امام اليابان صاحبة المركز الثاني. وتاتي السويد ثالثة بمجموع 3 نقاط في حين تحتل تونس المركز الرابع والاخير بلا رصيد.

وفي إطار الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول المقررة يوم 26 جوان الجاري، يلاقي المنتخب التونسي نظيره الهولندي في كانساس سيتي على الساعة منتصف الليل بينما يواجه المنتخب السويدي في نفس التوقيت نظيره الهولندي في دالاس.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني إلى الدور السادس عشر إلى جانب افضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث ضمن المجموعات الـ12.
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