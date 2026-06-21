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وزارة الصحة: تكريم شركاء النجاح في إنجاز أكثر من 1500 عمليّة مجانيّة للعيون

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 07:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تولت وزارة الصحة يوم السبت، تكريم شركاء النجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، الذي انتظم يوم 23 ماي 2026 تحت شعار: «نعمة البصر… نور الحياة».

ووفق بلاغ للوزارة، يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة، ومكونات المجتمع المدني، التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية.


وقد مكّنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والمتمثل في 1000 عملية.


وأكدت وزارة الصحة مواصلة العمل بخطوات حثيثة على تنفيذ رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في تحقيق العدالة الصحيّة وتعزيز الحق في الصحة، وإصلاح المنظومة الصحيّة .
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