JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:01 Tunis

الأول وطنيا في شعبة العلوم التقنية: توقعت هذا النجاح و أطمح الى دراسة الهندسة بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a377c49f029f1.97221947_ikmlhfgpenqoj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 06:38 قراءة: 1 د, 53 ث
      
عمّت أجواء الفرح منزل التلميذ محمد الورتاني بحي مرابط بمعتمدية سليانة الشمالية، إثر تحصّله على أعلى معدل وطني في امتحان البكالوريا دورة جوان 2026، وذلك بمعدل 19.72 من 20 في شعبة العلوم التقنية.
أخبار ذات صلة:
نابل: ملكة الوحيشي صاحبة أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية لامتحان الباكالوريا تؤكد أن التميز هو ثمرة ا...

واستقبلت عائلة الورتاني نبأ النجاح وسط مشاعر الفخر والاعتزاز، بعد أشهر من الاجتهاد والمثابرة، ليتحوّل منزل الأسرة منذ الساعات الأولى للإعلان عن النتائج إلى وجهة للأقارب والأصدقاء والجيران الذين توافدوا لتهنئته بهذا التميز.


وقال محمد الورتاني، وهو تلميذ بالمعهد النموذجي بسليانة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "كنت واثقا من قدرتي على تحقيق نتيجة متميزة، لأن معدلي السنوي كان قريبا من 19 من 20. رسمت هدفي منذ بداية السنة الدراسية وعملت بانتظام من أجل تحقيقه، فحرصت على التركيز على جميع المواد وتدارك كل النقائص."
أخبار ذات صلة:
ياسمين اليعقوبي: لم أصدق حصولي على معدل 20.01 وأعدت قراءة الإرسالية أربع مرات...


    وأضاف: "أهدي هذا الإنجاز إلى جميع أفراد عائلتي الذين كانوا سندا لي طوال مسيرتي الدراسية، وأخص بالذكر والدي، أستاذ العلوم التقنية، الذي رافقني في مراجعة المادة طيلة السنة الدراسية وقدم لي دعما كبيرا ساهم في تحقيق هذا النجاح."
وفي  خصوص مستقبله الجامعي، أفاد الورتاني بأنه يطمح إلى دراسة الهندسة بالخارج، داعيا التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا إلى استغلال العطلة الصيفية في الإعداد الجيد دون إرهاق أنفسهم، والتحلي بالطموح والإرادة لتحقيق أفضل النتائج.
  من جهتهم، أكد أفراد عائلته أن الدعم النفسي والتشجيع المتواصل، إلى جانب المتابعة من الإطار التربوي، كانت من أبرز عوامل هذا النجاح.
وبيّن والده، فؤاد الورتاني، أنه تولّى تأطير ابنه في مادة العلوم التقنية، فيما حرص محمد على تنظيم وقته ومراجعة بقية المواد بصفة مستقلة، مع الالتزام بنسق حياة متوازن والنوم المبكر.
أما والدته، هندة عمر، فأعربت عن فخرها بهذا التتويج الذي شرّف العائلة وولاية سليانة، مشيرة إلى أن أبناءها الثلاثة متفوقون دراسيا، وأنها حرصت منذ السنوات الأولى من تعليمهم على توفير الظروف الملائمة للنجاح وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لديهم.
وأضافت أن دعاء الوالدين ومساندتهما لأبنائهما يظلان من أهم عوامل النجاح والتفوق.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331541

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Ksa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Ira | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Uru - Cav | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Nez - Egy | beIN Sports

كل الأخبار...

07:01 - مونديال 2026 : المنتخب التونسي ينقاد الى خسارته الثانية أمام نظيره الياباني برباعية نظيفة
06:38 - الأول وطنيا في شعبة العلوم التقنية: توقعت هذا النجاح و أطمح الى دراسة الهندسة بالخارج
03:15 - 15 تصدياً تمنح كوراساو أولى نقاطها في تاريخ كأس العالم أمام الإكوادور
أمس 23:37 - فانس يتوجه إلى سويسرا والوفد الإيراني يصل زيوريخ تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات
أمس 23:30 - كشف جديد حول جيفري إبستين: استغلال النساء بدأ مبكراً وامتد حتى إلى والدته
أمس 23:23 - نابل: ملكة الوحيشي صاحبة أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية لامتحان الباكالوريا تؤكد أن التميز هو ثمرة المثابرة منذ الصغر ودعم العائلة
أمس 23:17 - ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار وتبلغ الدور الثاني
أمس 23:07 - معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 الى 6 نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال
أمس 22:09 - الكاف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027
أمس 21:13 - التونسي قيس اليعقوبي مدربا جديدا لنادي ديالي العراقي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 جوان 2026 | 6 محرم 1448
الرجوع الصيفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:08
الرجوع الصيفي
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet36°
28° Babnet
الــرياح:
1.23 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
35°-25
35°-25
37°-25
37°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>