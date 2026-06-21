باكالوريا 2026: نسبة نجاح تبلغ 45.9 بالمائة في صفوف أبناء قرى الاطفال س و س

أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9 بالمائة في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان الباكالوريا دورة 2026.وذكرت الجمعية، مساء اليوم السبت على صفحتها الرسمية، أنه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحاً ومترشحة من أبنائها وبناتها نجح منهم 45 تلميذاً وتلميذة موزعين بين الأبناء بالمنازل المندمجة و الأسر في برنامج دعم الاسرة، فيما تأجل 46 مترشحاً إلى دورة المراقبة، ورسب 7 مترشحين.كما سجلت قرية المحرس أفضل معدل ضمن الناجحين ب 14.42 باكالوريا اقتصاد وتصرف يليه معدل 14.34 باكالوريا رياضيات بقرية أكودة، فضلا عن تسجيل نجاح ثلاثة توائم هذه السنة من أبناء القرية ببرنامج دعم الاسرة بقرية المحرس.وأكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، أن هذه النتيجة تعكس الجهود المبذولة من قبل الأبناء والإطارات المرافقة لهم. وتقدمت بأحر التهاني إلى جميع الناجحين والناجحات، متمنية للمؤجلين كل التوفيق والنجاح في دورة المراقبة.