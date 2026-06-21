JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:50 Tunis

باكالوريا 2026: نسبة نجاح تبلغ 45.9 بالمائة في صفوف أبناء قرى الاطفال س و س

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 07:25 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9 بالمائة في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان الباكالوريا دورة 2026.

وذكرت الجمعية، مساء اليوم السبت على صفحتها الرسمية، أنه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحاً ومترشحة من أبنائها وبناتها نجح منهم 45 تلميذاً وتلميذة موزعين بين الأبناء بالمنازل المندمجة و الأسر في برنامج دعم الاسرة، فيما تأجل 46 مترشحاً إلى دورة المراقبة، ورسب 7 مترشحين.


كما سجلت قرية المحرس أفضل معدل ضمن الناجحين ب 14.42 باكالوريا اقتصاد وتصرف يليه معدل 14.34 باكالوريا رياضيات بقرية أكودة، فضلا عن تسجيل نجاح ثلاثة توائم هذه السنة من أبناء القرية ببرنامج دعم الاسرة بقرية المحرس.
وأكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، أن هذه النتيجة تعكس الجهود المبذولة من قبل الأبناء والإطارات المرافقة لهم. وتقدمت بأحر التهاني إلى جميع الناجحين والناجحات، متمنية للمؤجلين كل التوفيق والنجاح في دورة المراقبة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331537

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Ksa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Ira | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Uru - Cav | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Nez - Egy | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 جوان 2026 | 6 محرم 1448
الرجوع الصيفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:08
الرجوع الصيفي
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
1.87 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
35°-25
35°-25
37°-25
37°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>