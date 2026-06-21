JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:50 Tunis

يوم دراسي بكلية الطب بتونس يبحث سبل تعزيز التواصل والمعرفة الدامجة دون تمييز

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a36f265c14ba4.18756755_jghkinqmopfle.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 07:33 قراءة: 1 د, 27 ث
      
انتظم يوم السبت، بكلية الطب بتونس، يوم دراسي متعدد الاختصاصات حول التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة ورهانات التواصل الشامل وتطبيقاته.

ومثل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتقديم مظاهر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها وعرض سبل استخداماتها وبيان حدودها، مع التفكير في ما يمكن أن تشمله من مجالات دون تقييد لحرية الإنسان.


وبينت منسقة هذا اليوم الدراسي والأستاذة المساعدة بقسم الفرنسية بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة، هند السوداني، أن هذا اليوم الدراسي يكتسي طابعا متعدد الاختصاصات، إذ تتضافر في تنظيمه جهود عدد من المخابر البحثية، بالشراكة مع كلية الطب بتونس، وتحت إشراف وزارة الصحة.


وتهتم هذه الندوة بالتعلم والاتصال الشامل والمندمج لجميع الاشخاص مهما كانت اختلافاتهم على أساس الإعاقة أو اللون أو صعوبات التعلم، من أجل ضمان حقهم في النفاذ إلى المعلومة بطريقة سلسلة وفي كنف الحرية والمبادئ التي تقوم على المساواة بين جميع المواطنين، كما يكفلها الدستور التونسي.
وأكدت المنسقة أن هذا اليوم يضم 3 جلسات علمية، إذ تُسلط الجلسة الأولى الضوء على علوم الطب ويُؤمنها أطباء من كلية الطب بتونس ورؤساء مخابر ورؤساء أقسام مختلفة من أجل الحديث عن مساهمة التكنولوجيات الحديثة في تطوير الممارسات الطبية والاستشفاء على المستوى النظري أو التطبيقي واستعراض ما تتيحه من حلول مبتكرة من شأنها تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.
وتتناول الجلسة الثانية الجوانب البيداغوجية، من خلال تقييم مدى تكريس مبدأ المساواة داخل المؤسسات التربوية والجامعية، والوقوف على مدى تفعيل الأطر التشريعية التي تكفل هذا الحق على أرض الواقع.
وتتطرق الجلسة الثالثة إلى التطبيقات التكنولوجية المستعملة لتسهيل النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من بينها تطبيقات تونسية، حيث أحدثت هذه التكنولوجيات تحولات جوهرية في حياة ذوي الإعاقة، كالتطبيقات والاختراعات المساعدة على غرار الأجهزة الناطقة والبرامج الصوتية القارئة والأجهزة المعززة بالتكنولوجيات الرقمية.
وينظم هذا اليوم الدراسي مخبر intersignes LR14ES01  ومخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالاشتراك مع كلية الطب بتونس ووزارة الصحة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331532

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Ksa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Ira | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Uru - Cav | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Nez - Egy | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 جوان 2026 | 6 محرم 1448
الرجوع الصيفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:08
الرجوع الصيفي
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
1.87 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
35°-25
35°-25
37°-25
37°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>