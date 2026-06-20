بن عروس: خيمة بيطرية بفوشانة للتلقيح المجاني للكلاب والقطط ضد داء الكلب

نظّمت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، بالتعاون مع بلدية فوشانة، يوم السبت، بساحة الفنون بفوشانة، خيمة بيطريّة لتلقيح الكلاب والقطط ضدّ داء الكلب، وللتحسيس بخطورة هذا الداء وبكيفية التوقي منه.وأفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فاطمة السعيدي، في تصريح لـصحفيّة "وات"، بأن هذه الخيمة البيطرية مثّلت فرصة هامّة للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع لتلقيح حيواناتهم، وتوعيتهم وتعريفهم بخطورة الداء الكلب وتأثيره وانعكاساته على صحة الانسان.وأشارت إلى أنه يتم الإعلان المبكر عن برمجة الخيم البيطرية الخاصة بتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب على موقع المندوبية الجهوية للتنميةالفلاحية، وكذلك عن الحصص الميدانية التوعوية والتثقيفية لفائدة المواطنين لتعزيز وقايتهم وتحسيسهم بأهمية تلقيح هذه الحيوانات وتفادي الأخطار المنجرة عنها بمختلف معتمديات الجهة .يذكر أن المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس أكّدت، في بلاغ لها، أنّها بصدد ضبط الاستعدادات اللازمة للحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب، التي ستنطلق فعالياتها في شهر سبتمبر القادم لتتواصل الى غاية 31 أكتوبر 2026، وستضع للغرض جدولا زمنيّا خاصّا بكل منطقة، بالإضافة إلى نشر عناوين المراكز القارة التابعة للدائرة والموضوعة على ذمة المواطنين الراغبين في تلقيح حيواناتهم، وذلك بالموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.