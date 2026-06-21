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منوبة: تلقيح 108 كلاب وقطط خلال يوم تلقيح مجاني ضدّ داء الكلب بوادي الليل

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 09:17 قراءة: 0 د, 51 ث
      
 نظّمت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، يوم السبت، يوم تلقيح مجاني ضد داء الكلب وسط مدينة وادي الليل، شمل أكثر من 108 كلاب وقطط، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني  بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، سمية الشابي، في تصريح لصحفية "وات".

وتم، بالمناسبة، تركيز خيمة للتلقيح بإشراف 5 أطباء بياطرة، تخلّلتها عمليات تحسيس  بخطورة  داء الكلب،  وتوعية للمتساكنين حول سبل حماية حيواناتهم الأليفة عبر التلقيح الدوري، وتفادي تجمّع الكلاب والقطط، وتجنّب تكدّس الفضلات، وذلك  في إطار التوقي من الداء وتطويقا للبؤر المسجّلة في الجهة وعددها  4 بؤر لإصابات حيوانية منذ بداية السنة الحالية.

وأكدت الشابي أن المصالح البيطرية قامت بتلقيح ما يفوق 1500 كلب و قطّ منذ بداية السنة الجارية، ومازالت الجهود متواصلة  للوقاية من داء الكلب، ودعم صحة الحيوانات الأليفة، وتعزيز مقومات الصحة العامة.
وأضافت أن العدد مرشّح  للتضاعف مع تواصل عملية التلقيح المجاني بالنقاط القارة في خلايا الارشاد الفلاحي بمختلف المعتمديات، أين يعمل البياطرة على استهداف  أكثر ما يمكن من الحيوانات، ومع تنفيذ الحملة الجهوية المندرجة في إطار الحملة الوطنية السنوية للتلقيح ضد داء الكلب والتي تنتظم سنويا من  بداية شهر سبتمبر الى موفى شهر نوفمبر.
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