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أريانة: اختتام برنامج تكويني لتطوير كفاءات الإطارات الطبية وشبه الطبية في مجال طب الشيخوخة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 08:14 قراءة: 1 د, 28 ث
      
اختتمت الإدارة الجهوية للصحة بأريانة، مساء الجمعة، برنامجا تكوينيّا حول طبّ الشيخوخة، امتد من شهر أفريل المنقضي إلى غاية جوان الجاري، وتضمّن عدة لقاءات علمية بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير كفاءات الإطارات الطبية وشبه الطبية في مجال طب الشيخوخة، وذلك في اطار الاهتمام المتزايد بصحة كبار السن، خاصة في ظلّ التحولات الديمغرافية التي تشهدها تونس وارتفاع نسبة المسنين في التركيبة السكانية، بما يستوجب تطوير المعارف والمهارات الطبية في هذا الاختصاص.

وانتظمت في ختام البرنامج دورة تكوينية استهدفت أطباء الخط الأول، بإشراف مجموعة من الأطباء البارزين في المجال، على غرار الدكتورة لمياء بن حسين و الدكتورة سندس بكار و الدكتورة آية الشريف.


وأوضحت مديرة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة، الدكتورة شيراز مهني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،  أن  البرنامج التكويني تضمّن عدّة محاور أساسية تشمل التقييم الجيريطري المعياري للهشاشة، والتغذية لدى المسن، وسلس البول، وعلاج الألم، والمضاعفات الدوائية، خاصة و ان المسنين يستعملون أدوية متعددة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى السقوط، ومتلازمة عدم الحركة، والاضطرابات المعرفية، والتكفل النفسي السلوكي، والعلاجات غير الدوائية الموجهة لكبار السن.
وبيّنت مهني أنّ هذا البرنامج التكويني مثّل فرصة  لتبادل الخبرات بين المختصين، وتطوير الممارسات المهنية المبنية على الأدلة العلمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة لدى كبار السن والمحافظة على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأكدت "حرص الإدارة الجهوية للصحة بأريانة على توفير فرص التكوين المستمر لفائدة مهنيي الصحة، بما يضمن مواكبة أحدث المستجدات العلمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة لفئة كبار السن التي تتطلب رعاية صحية متخصّصة ومتكاملة"،وتطلّعها إلى إحداث قسم لطب الشيخوخة بمستشفى محمود الماطري، من أجل تعزيز  الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة.
ولفتت إلى أن "هذا البرنامج يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصحة الرامية إلى دعم اختصاص طب الشيخوخة، وتعزيز مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية، باعتباره من الاختصاصات ذات الأولوية في السنوات القادمة، ويعكس إدراك الوزارة لأهمية الاستعداد للتحديات المرتبطة بشيخوخة السكان وتزايد الاحتياجات الصحية والاجتماعية لهذه الفئة".
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