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فضاء المونديال بالعاصمة يحتضن أمسية مسرحية تعرض ثلاث تجارب فنية لورشات نهاية السنة

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 14:48 قراءة: 0 د, 54 ث
      
-ينظم فضاء المونديال بالعاصمة، مساء اليوم السبت، انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، أمسية مسرحية تحت شعار "ثلاثة إبداعات، ثلاثة عوالم وشغف واحد"، تخصص لتقديم أعمال ورشات نهاية السنة في اختصاصي المسرح والصوت والإلقاء-
 
وأفاد المنظمون، في بلاغ صادر بالمناسبة، بأن هذه التظاهرة تتوج عدة أشهر من العمل والبحث والتعلم والإبداع، حيث سيعتلي المشاركون في الورشات الركح لتقديم ثمرة تجربتهم الفنية ومشاركتها مع الجمهور.

وتندرج هذه الأمسية ضمن احتفاء بقيم الإبداع والتعبير والتشارك، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف أعمال المتدربين والاحتفاء بالمسرح وفنون الكلمة والتعبير الفني.
ويفتتح البرنامج على الساعة السادسة والنصف مساء بعرض مسرحية "حالة مراقبة" (Etat de contrôle)، من إنجاز ورشة المسرح للسنة الثانية، وهي عمل يتناول قضايا الحرية وحدودها في عالم تهيمن عليه المراقبة والخوف والطاعة.
وفي الساعة الثامنة مساء، تقدم ورشة المسرح للسنة الأولى مسرحية "بينهم" (Entre eux)، التي تغوص في أجواء أحد الموانئ حيث ينتظر مجموعة من الغرباء انطلاق رحلة هجرة سرية، لتتقاطع مصائرهم وأحلامهم ومخاوفهم وآمالهم في مواجهة مصير مجهول.

ويختتم البرنامج على الساعة التاسعة مساء بعرض تقدمه ورشة الصوت والإلقاء، يسلط الضوء على فن الكلمة والتعبير الصوتي وقدرة اللغة على نقل الأحاسيس والأفكار.
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