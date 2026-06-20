JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:13 Tunis

رئيسة الحكومة تدعو إلى التسريع في إنجاز المشاريع التنموية وتقر إجراءات جديدة لمتابعتها

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a36e9d3d5d147.03885437_omngplkfeqjhi.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 20:07 قراءة: 2 د, 3 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بمختلف ولايات الجمهورية وتجاوز العراقيل التي تعطل تنفيذها، مشددة على أهمية ضمان جاهزية المشاريع وقابليتها للتنفيذ قبل الانطلاق في الأشغال، وذلك استعدادا للشروع في تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

وجاءت هذه التوجيهات خلال إشرافها، السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية، بحضور عدد من الولاة وممثلي الهياكل المركزية والجهوية.


وأوضحت رئيسة الحكومة أن الدولة رفعت الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي من 4,7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6,5 مليار دينار سنة 2026، أي بزيادة تناهز 38 بالمائة خلال أربع سنوات، معتبرة أن التحدي الحقيقي لم يعد في توفير التمويلات بل في تحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع وفي الآجال المحددة.


ودعت إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الاستباق والمتابعة المستمرة للملفات من قبل مختلف المسؤولين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، مع اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي تعطيل المشاريع.

كما شددت على الدور المحوري للولاة والمسؤولين الجهويين في المتابعة الميدانية المباشرة لنسق إنجاز المشاريع، والعمل على تذليل الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية التي قد تعترض تقدم الأشغال، مع إرساء آليات ناجعة للتقييم وقياس الأداء.

واستعرض المجلس الوزاري تقدم عدد من المشاريع العمومية في قطاعات البنية التحتية والطرقات والطاقات المتجددة والصحة والنقل والتربية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصناعة والمناجم والسياحة والتشغيل والتكوين المهني والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة.

إجراءات جديدة لتسريع الإنجاز

وأقر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين متابعة المشاريع العمومية وضمان إنجازها في الآجال المحددة، من أبرزها:

* إلزام جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية بإدراج مشاريعها ضمن منصة متابعة المشاريع وتحيين المعطيات المتعلقة بها بصفة دورية.
* تطوير منظومة إنذار مبكر داخل المنصة الرقمية لرصد مؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة بشكل آلي واستباقي.
* اعتماد إجراءات أكثر مرونة ونجاعة في إبرام الصفقات العمومية الخاصة بالمشاريع الكبرى، بما يسمح بتقليص الآجال مع المحافظة على مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام.
* تحسين جاهزية المشاريع قبل برمجتها للإنجاز من خلال استكمال الدراسات الفنية والعقارية والمالية والبيئية وتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
* تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية واعتماد منظومة تقييم تستند إلى الكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجازات السابقة.

وأكدت رئيسة الحكومة في ختام الاجتماع أن نجاح مخطط التنمية 2026-2030 يبقى مرتبطا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية ومتابعتها الميدانية المتواصلة، داعية كافة هياكل الدولة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني بما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، ورفع جاذبية الجهات للاستثمار، وخلق مواطن الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331522

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ned - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Ger - Ivo | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Ecu - Cur | beIN Sports
 WC 2026  05:00 Tun - Jap | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 جوان 2026 | 5 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:13
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet37°
28° Babnet
الــرياح:
2.94 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-24
36°-25
35°-25
35°-25
36°-25
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>