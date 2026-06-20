مونديال 2026: هولندا تكتسح السويد بخماسية ويعقد حسابات بقية المنافسين

حقق المنتخب الهولندي فوزا عريضا على نظيره السويدي بنتيجة، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، لينفرد بصدارة المجموعة ويعقد حسابات بقية المنافسين، وفي مقدمتهم المنتخب التونسي.وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل مبكرا عبرفي الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 17، مانحا منتخب "الطواحين" أفضلية مريحة منذ الشوط الأول.ومع انطلاق الفترة الثانية، واصل الهولنديون سيطرتهم على مجريات اللقاء، حيث سجلالهدف الثالث في الدقيقة 47 قبل أن يعود ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 54.ورغم نجاح المنتخب السويدي في تقليص الفارق عبرفي الدقيقة 59، فإن المنتخب الهولندي أنهى المباراة بقوة بعد أن أضافالهدف الخامس في الدقيقة 89، مؤكدا تفوق منتخب بلاده واستحقاقه للنقاط الثلاث.وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الهولندي رصيده إلىفي صدارة المجموعة السادسة، متقدما على المنتخب السويدي صاحب المركز الثاني برصيدويحتل المنتخب الياباني المركز الثالث برصيدقبل مواجهته المرتقبة مع المنتخب التونسي، فيما يقبع "نسور قرطاج" في المركز الأخير دون رصيد بعد خسارتهم الثقيلة أمام السويد في الجولة الافتتاحية بنتيجةوتكتسي المباراة التي ستجمع المنتخب التونسي باليابان فجر الأحد أهمية بالغة، إذ سيكون أبناء المدرب الجديدمطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على آمالهم في التأهل إلى الدور الثاني قبل خوض الجولة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي المتصدر.يذكر أن المنتخب الهولندي كان قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع اليابان، فيما افتتحت السويد مشاركتها بالفوز على تونس