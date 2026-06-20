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مونديال 2026: هولندا تكتسح السويد بخماسية ويعقد حسابات بقية المنافسين

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 20:20 قراءة: 1 د, 24 ث
      
حقق المنتخب الهولندي فوزا عريضا على نظيره السويدي بنتيجة 5-1، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، لينفرد بصدارة المجموعة ويعقد حسابات بقية المنافسين، وفي مقدمتهم المنتخب التونسي.

وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل مبكرا عبر براين بروبي في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 17، مانحا منتخب "الطواحين" أفضلية مريحة منذ الشوط الأول.


ومع انطلاق الفترة الثانية، واصل الهولنديون سيطرتهم على مجريات اللقاء، حيث سجل كودي خاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 47 قبل أن يعود ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 54.


ورغم نجاح المنتخب السويدي في تقليص الفارق عبر أنتوني إيلانغا في الدقيقة 59، فإن المنتخب الهولندي أنهى المباراة بقوة بعد أن أضاف كريسينسيو سامرفيل الهدف الخامس في الدقيقة 89، مؤكدا تفوق منتخب بلاده واستحقاقه للنقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، متقدما على المنتخب السويدي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويحتل المنتخب الياباني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة قبل مواجهته المرتقبة مع المنتخب التونسي، فيما يقبع "نسور قرطاج" في المركز الأخير دون رصيد بعد خسارتهم الثقيلة أمام السويد في الجولة الافتتاحية بنتيجة 5-1.

وتكتسي المباراة التي ستجمع المنتخب التونسي باليابان فجر الأحد أهمية بالغة، إذ سيكون أبناء المدرب الجديد هيرفي رونار مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على آمالهم في التأهل إلى الدور الثاني قبل خوض الجولة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي المتصدر.

يذكر أن المنتخب الهولندي كان قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع اليابان 2-2، فيما افتتحت السويد مشاركتها بالفوز على تونس 5-1.

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