انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

أعلن مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، في بلاغ له اليوم السبت، عن انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية التابعة لقسم أمراض القلب، في خطوة جديدة تندرج ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.ويمثل هذا المشروع حسب ادارة المستشفى، مكسبًا نوعيًا للمؤسسة الصحية، حيث سيساهم في تعزيز قدراتها على تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين، وتوفير خدمات طبية متخصصة ومتقدمة وفق أحدث المعايير المعتمدة في المجال الصحي.وأكد المستشفى أن دخول قاعة القسطرة القلبية حيز الاستغلال يعد محطة مهمة في مسار تحديث وتجهيز مختلف الأقسام الطبية، بما يضمن تحسين التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات العلاجية الدقيقة منهم في أفضل الظروف.وقد توجهت إدارة المستشفى بالمناسبة، بالشكر والتقدير إلى كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والفنية، إلى جانب مختلف الشركاء والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع، مثمنة جهودهم والتزامهم الذي كان له الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز.وجدّد مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التزامه بمواصلة تطوير خدماته الصحية وتعزيز التميز في رعاية المرضى، بما يستجيب لتطلعات المنتفعين ويواكب أحدث التطورات في القطاع الصحي.