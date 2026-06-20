نابل: إحباط عمليتي هجرة غير نظامية وإيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية

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تمكّن أعوان الحرس البحري بقليبية من ولاية نابل، خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت، من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية، وفق ما ذكره، مصدر أمني،اليوم السبت،لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر أنّ العمليتين أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة على متن قاربين (32 في القارب الأوّل و34 في القارب الثاني) من بينهم امرأة وابناها (6 و8 سنوات)، مؤكدا أن التحريات مازالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.