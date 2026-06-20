وزارة التربية تشرع في الاعلان عن نتائج البكالوريا 2026 عن طريق الارساليات القصيرة

شرعت وزارة التربية، مساء اليوم السبت، في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر خدمة الإرساليات القصيرة.ويأتي ذلك في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 جوان 2026.وقد تضمنت الإرساليات القصيرة الموجهة إلى المترشحين المسجلين بهذه الخدمة مختلف تفاصيل النتيجة النهائية، بما في ذلك القرار النهائي والمعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد.يذكر أن عدد المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغ 162 ألفا و435 مترشحا، ينتمي 83 بالمائة منهم إلى المعاهد العمومية، و12 بالمائة إلى المعاهد الخاصة، في حين ترشح 5 بالمائة بصفة فردية.