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بن عروس: حملة بلدية ميدانية بمرناق لمقاومة الاستغلال العشوائي والمفرط للأرصفة

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 17:09 قراءة: 0 د, 57 ث
      
نفّذت بلدية مرناق من ولاية بن عروس، أمس الجمعة، حملة ميدانية موسّعة لمقاومة الاستغلال العشوائي والمفرط للأرصفة من قبل بعض أصحاب المقاهي والمحلات المفتوحة للعموم، وذلك بالتنسيق وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس.
وتأتي هذه الحملة، وفق بلاغ للبلدية، في إطار الحرص على ضمان احترام التراتيب البلدية، والمحافظة على سلامة مستعملي الطريق، وتحرير الأرصفة من الانتصاب العشوائي والفوضوي، والاستغلال المخالف لتراتيب تنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وقد استهدفت الحملة مختلف أشكال الاستغلال العشوائي والانتصاب الفوضوي التي تنتقص من النظام العام والجمالية الحضرية، لا سيما لدى بعض المحلات المفتوحة للعموم (مقاهٍ ومطاعم...) التي تستخدم الأرصفة والطُرُقات بشكل المفرط بما يعيق حركة المرور وتنقل المواطنين.

وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز عدد من الكراسي والتجهيزات الموضوعة بصفة مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك بعد معاينة عدة تجاوزات تمسّ بحق المواطنين في استعمال الرصيف والتنقل في ظروف آمنة ومريحة.
وتعلم البلدية كافة المتدخلين أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بصفة دورية ومنتظمة، بهدف دفع أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومي، بما يضمن التوفيق بين النشاط الاقتصادي واحترام حقوق المواطنين والمحافظة على جمالية الفضاء العام ويؤسس لمدينة منظمة وآمنة، تحترم القانون وتضمن حق الجميع في استعمال الفضاءات العمومية.
 
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17:09 - بن عروس: حملة بلدية ميدانية بمرناق لمقاومة الاستغلال العشوائي والمفرط للأرصفة
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