أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 13 جوان إلى 20 جوان 2026 )

13 جوان





14 جوان



15 جوان



16 جوان



17 جوان



18 جوان



19 جوان



20 جوان



في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 13 جوان إلى 20 جوان 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي الصادر ضد مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للانشطة البيترولية وتخفض العقوبة في حق متهمين اثنين.- بلدية تونس تطلق حملة نظافة بمقبرة الجلاز بالعاصمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها والارتقاء بجمالية الفضاء وتحسين ظروف استقبال الزائرين.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، يؤكدان على ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمارالفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الافريقية- ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية- عودة 4735 مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم الأصلية منذ جويلية 2025- وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج روبار دوساي، يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس ، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يلتقي بقصر قرطاج، سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بتونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه بتونس- نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030- الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمعية التوأمة بين مدينتي تونس وكولونيا- الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى 11 لاستشهاد ثلة من أبنائها في عملية ارهابية بالهيشرية (ولاية سيدي بوزيد) والملة (ولاية جندوبة ).- وفد من مؤسّسة فداء رفقة ممثلين عن الأسلاك الامنية والعسكرية، يستقبل عددا من حجيج عائلات شهداء الثورة و الاعتداءات الإرهابية.- رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، يستقبل أعضاء المجلسين المحليين بمنزل بورقيبة وتينجة.- الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تفرج عن عزالدين باش شاوش الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج،المظنون فيه في القضية المتعلقة بالتفويت في عقار بلدي بقرطاج.- وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج روبار دوساي، يوقعان على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي الطوغولي.- بلدية مدينة تونس تعلن عن انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم "الصبابط" والأقواس، والمتكونة من" 08 صبابط" و04 اقواس موزعة على ثلاثة دوائر(تونس المدينة وباب سويقة وسيدي البشير).- رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان تزامنا مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، تحول خلالها إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدّم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له، كما عاين سور المدينة العتيقة بعد استكمال أشغال ترميمه.-رئيس الجمهوريّة يؤكد من القيروان ان العمل مستمرّ دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التّونسي، والمسؤول في الدولة لابد ان يتحمل المسؤولية كالجندي على جبهة القتال- رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5 آلاف (الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي).- رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك ، الذي حلّ بتونس مبعوثا خاصّا محمّلا برسالة خطّية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.- فيلق المشاة الخفيف التونسي يحتفي باليوم العالمي للطفل الإفريقي بجمهورية إفريقيا الوسطى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني.- حركة تونس الى الأمام تؤكد على ضرورة تطبيق القرارات التّشريعيّة والأوامر.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يتحادث مع محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، الذي يزور تونس مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطّية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.- وزير الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، سفيرا مفوّضا وفوق العادة للمملكة العربية السعودية بتونس.- وزارة الدفاع الوطني، تعلم بأن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026، تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويلية القادم.- كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يبحث مع وفد ياباني، حصيلة التعاون المشترك وافاق تطويره- وزير الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الماليزي الجديد لدى الجمهورية التونسية، مع الإقامة بالجزائر.-الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تدعو جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاق الى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الوادي وذلك بعد تسجيل عطب فني بأحد أبواب السد.-الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تتمكن من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور.- وحدات الحماية المدنية تقوم خلال شهر ماي 2026 بتقديم 5356 خدمة في المجال الوقائي.- المحامون ينفّذون إضرابا عاما حضوريا بالعاصمة للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.- مفتي الجمهورية يحدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448، بأربعة وثلاثين ألف دينار وثلاثة مائة وتسعة وستين دينارا وثلاث مائة وستة وخمسين مليما (34.369,356 دينارا)- وزير الشؤون الدينية احمد البوهالي يشرف على حفل ديني بمناسبة حلول السنة الهجريّة 1448هـ-الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقوم بتاجيل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين ومتهمين آخرين، إلى يوم 25 جوان الجاري-وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن عن انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيًا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 ، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.-قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، يصدر20 بطاقة ايداع بالسجن في حق اعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم.الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين ٱخرين من حيث العقاب مع تعديل نصّه في خصوص التكييف القانوني للافعال المنسوبة إلى متهمين اثنين.- رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي نائبة رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، ويؤكد على أهمية تطوير كافة هياكل الاتحاد.- مركز التكوين ودعم اللامركزية ينظم ندوة للتعريف بالتحديات المرتبطة بمنظومة النظافة والتصرف في النفايات على المستوى المحلي.- وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، يكشف أنّ "نسبة الدبلوماسيات بلغت 39.3 بالمائة وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات اللاتي اخترن الانضمام لهذا السلك.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدشّن وحدة التصوير المقطعي "البوزيتروني" وجناح الإنعاش الجراحي بالمستشفى العسكري بتونس .- الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، تقوم بتاجيل النظر في قضية زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، إلى يوم 26 جوان الجاري.- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك في الاجتماع السنوي الثالث عشر للهيئات الانتخابية بجورجيا.- وزير الداخلية خالد النوري يؤكد ،خلال إشرافه على حفل التخرج من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان، أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن.- مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد جلسة عمل خصصت للنظر في التقدم الحاصل في المنظومة المندمجة للتصرف الخاصة بالهيئة.- لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنظر في مقترحات تنقيح أحكام من المجلة الجزائية، ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.- وزير الشؤون الخارجية يؤكد على حرص تونس للدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، في إطار حوار ليبي- ليبي جامع، بما يُفضي إلى بناء دولة موحّدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدّرات الشعب الليبي.- بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني (1956-2026)، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدشن المعرض الوثائقي الذي اقيم بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة .- وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي- وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي يشرف على إعادة فتح "الجامع المعمور بمنوبة" بعد تهيئته وترميمه.- مؤسسة فداء تعلن عن ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.- مرصد شاهد يدعو خلال ندوة إلى مراجعة الاطار التشريعي المنظم للمجالس المحلية.