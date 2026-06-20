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دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الالكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة قرطاج حيز العمل

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 15:36 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلنت جامعة قرطاج، عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الالكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل .

وتندرج هذه المبادرة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، في اطار استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج بهدف ضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع

مختلف مراحل التحقق من الشهادات الجامعية

وتعد المنصة حاليا القناة الرسمية الوحيدة لايداع ومعالجة مطالب التحقق من الشهادات الجامعية، اذ تمكن هذه الخدمة من التثبت بسرعة من صحة الشهادات الصادرة عن جامعة قرطاج .


وأكدت الجامعة، أهمية هذه الخدمة في مكافحة الشهادات المزورة وتمكين المؤسسات وأصحاب العمل من التثبت الكترونيا من صحة الشهادات الى جانب تسريع الاجراءات الادارية لفائدة الطلبة والخريجين وتعزيز الثقة في
الشهادات الصادرة عن الجامعة

وأشارت الجامعة، الى أنه يمكن الولوج الى هذه المنصة عبر الرابط التالي
https://auth-diplome.ucar.rnu.tn⁠

يشار، الى أن جامعة قرطاج تأسست عام 1988 وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتضم عشرات المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث. كما توفر تكوينا في اختصاصات متعددة تشمل الهندسة والقانون والعلوم الإنسانية والاقتصاد والفلاحة لفائدة الاف الطلبة من تونس وخارجها. وتضم الجامعة مؤسسات عريقة من كليات ومعاهد عليا في اختصاصات مختلفة.

وتوفر أكثر من 280 برنامجا دراسيا يغطي مراحل الإجازة والماجستير والدكتوراه والهندسة. وتتوزع مؤسساتها على ولايات تونس وأريانة ونابل وبنزرت وزغوان، وتهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة يدعم البحث العلمي والابتكار

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