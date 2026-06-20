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قبلي: اجراء عمليات تصوير القلب بالصدى المريء وتقويم نظم الارتجاف الاذيني في اطار يوم طبي بالمستشفى الجهوي

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 14:32 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أجريت، صباح اليوم السبت، ولأول مرة بالقطاع الطبي العمومي بولاية قبلي، عمليات تصوير للقلب بالصدى المريء وتقويم لنظم الارتجاف الاذيني بالقلب، في اطار يوم طبي انتظم تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة بكل من القسم الجامعي لامراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والانعاش بالمستشفى الجهوي، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لصحفي "وات".

وأوضح المصدر ذاته ان تصوير القلب بالصدى عبر المريء، هي تقنية جديدة بات بالإمكان القيام بها بولاية قبلي بعد الدعم الذي وفرته وزارة الاشراف لقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي عبر تجهيزه بالات متطورة للتصوير بالصدى تسمح بالتشخيص الدقيق لبعض الوضعيات المرضية التي تمس القلب.

وتم اليوم ولأول مرة بالجهة اجراء تدخلات لتقويم نظم الارتجاف الاذيني بالقسم الجامعي للإنعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي باعتبار ان هذا التدخل يتطلب تخديرا كاملا للمرضى الذين يعانون من اضطراب معين في دقات القلب.

ولفت المكني الى ان هذين التدخلين الذين يجريان لأول مرة في قطاع الصحة العمومية بولاية قبلي يمثلان ثمرة مجهود طويل شمل تطوير الأقسام الاستشفائية لتتحول الى اقسام جامعية مجهزة باحدث الالات المتطورة والدقيقة علاوة على توفير الإمكانيات البشرية من أطباء مختصين قادرين على اجراء مثل هذه التدخلات التي مكنت من احداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المسداة لمرضى الجهة في العديد من الاختصاصات الطبية، الامر الذي سهل على المرضى إتمام الفحوصات والعلاج بالمستشفى الجهوي دون الاضطرار للتنقل للمستشفيات الجامعية بالولايات المجاورة وما يترتب عنها من مصاريف وبعد في المواعيد.

وذكر المكني بانه يتم التكفل بالحالات المرضية بصفة دورية بالمستشفى الجهوي بفضل الإمكانيات التي باتت موجودة في اطار تكريس استراتيجية وزارة الصحة الرامية لتحقيق العدالة الصحية وتقريب خدمات طب الاختصاص من مستحقيها في كافة جهات البلاد وخاصة بالمناطق الداخلية.
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