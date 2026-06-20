تجارة خارجية: قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية يسجل فائضا ب 87،1 بالمائة موفى ماي 2026

تفاقم العجز التجاري مع آسيا والمنطقة العربية و"زليكاف"



سجّلفي تونس فائضًا تجاريًا بقيمةموفى شهر، محققًا بذلك تحسنًا ملحوظًا مقارنة بـالذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة، وفق بيانات نشرتها، اليوم السبت،وبلغت، مسجلة ارتفاعًا بـمقارنة بالفترة ذاتها من سنةويعود هذا التطور أساسًا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو، التي استحوذت علىمن المبادلات التجارية للقطاع، إضافة إلى الأسواق الأمريكية التي تمثلمن إجمالي المبادلات، في ظل محافظةعلى مكانتها كشريك تجاري أول في المنطقة.وبحسب المصدر ذاته، شكلالمحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت صادراته من حيث القيمة بنسبةلتبلغ، كما زادت الكميات المصدرة بنسبةوتستأثربنسبةمن صادرات زيت الزيتون التونسي، في حين سجلتزيادة طفيفة بنسبةفي المقابل، أظهرت بعض المنتجات الاستراتيجية نتائج متباينة، إذ تراجعتبنسبةلتستقر عند، وهو ما يمثلمن إجمالي صادرات القطاع. كما شهدتانخفاضًا حادًا بنسبةخلال الفترة نفسها.أكدت نتائج المبادلات التجارية الخارجية لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنةاستمرار المكانة المحورية لـكشريك اقتصادي أول للبلاد، حسب، مقابل تفاقم العجز التجاري مع عدد من المناطق الأخرى، خاصةويظلالوجهة الرئيسية للصادرات التونسية والمزود الأول للواردات، حيث استحوذت الصادرات نحو دوله علىمن إجمالي الصادرات التونسية، مقابلمن إجمالي الواردات.وقد أفرزت المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي فائضًا تجاريًا بقيمة، بعد أن بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو هذا الفضاء الاقتصادي، مقابل واردات بقيمةورغم هذه النتائج الإيجابية، فقد تقلّص حجم الفائض التجاري بنسبةنتيجة تسارع نسق الواردات.وفي المقابل، واصلت تونس تسجيلمع عدة مناطق في العالم. ويعد العجز التجاري معالأبرز، حيث بلغ، وذلك بسبب تراجع الصادرات التونسية نحو هذه الأسواق بنسبةكما تفاقم العجز التجاري معنتيجة الارتفاع الكبير للواردات القادمة منها بنسبةأما على مستوى، فقد استقر العجز التجاري عند، مدفوعًا بزيادة الواردات بنسبة