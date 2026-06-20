كأس العالم 2026: السعودية تبحث عن خطوة نحو التأهل أمام إسبانيا.. ومواجهات حاسمة لإيران وبلجيكا والإكوادور

يخوضمواجهة مفصلية أمام نظيرهغدا الأحد على ملعب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من، واضعا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في بلوغويدخلالمواجهة بمعنويات جيدة بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل بنتيجةأمام منتخب، وهي النتيجة التي أبقت حظوظه قائمة بقوة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.ويدركأن مواجهةستتطلب انضباطا تكتيكيا عاليا وقدرة كبيرة على الحد من خطورة المنافس في منطقة الوسط، مع الاعتماد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة واستثمار المساحات، كما سيكون للتماسك الدفاعي والفعالية أمام المرمى دور حاسم في تحديد نتيجة المواجهة، خاصة أمام منتخب يمتلك جودة كبيرة في الاستحواذ وصناعة الفرص.وتكتسب المباراة أهمية إضافية بالنسبة لكرة القدم العربية، إذ يتطلعإلى تعزيز الحضور العربي في البطولة ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي عن المجموعة التي تشهد منافسة قوية مع منتخباتويعول المدرب اليوناني للمنتخب السعودي، على مجموعة من العناصر المميزة يتقدمها القائد، إلى جانب الحارسولاعب الوسط، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص المنتخب في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخبعلى ملعبيومالجاري.في المقابل، يخوضالمواجهة تحت شعار الفوز ولا غيره، بعدما اكتفى بتعادل سلبي أمام منتخبفي الجولة الافتتاحية، في نتيجة لم ترق إلى التطلعات رغم استمرار سلسلة اللاهزيمة للمنتخب، والتي بلغتمتتالية في مختلف المسابقات.ويسعى المدربإلى الظهور بصورة أكثر إقناعا من الناحيتين الفنية والهجومية، مع إجراء بعض التعديلات على تشكيلته الأساسية بعد الأداء المتواضع في اللقاء الأول.وتلقى الجهاز الفني الإسباني دفعة معنوية مهمة بعد تأكد الجاهزية البدنية للجناح الشاب، الذي بات مرشحا بقوة للعودة إلى التشكيلة الأساسية عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال التدريبات الأخيرة.وفي خط الوسط، تبدو مشاركة الثنائيشبه مؤكدة، فيما يبقى مركزالأكثر قابلية للتغيير في ظل المنافسة القوية من، إلى جانب إمكانية الدفع بـوفقا للخيارات التكتيكية التي قد يعتمدها المدرب الإسباني.وفي مواجهة أخرى ضمن منافسات، يلتقينظيرهعلى ملعب، في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول بالنسبة للمنتخبين الساعيين إلى إنعاش آمالهما في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.ويدخلالمواجهة وهو في وضع لا يسمح بأي نتيجة سوى الفوز، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمامبهدف دون رد.من ناحيته، يسعى منتخبإلى تجاوز آثار خسارته الثقيلة أمامبنتيجةفي أول ظهور له بتاريخ، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام الإكوادور للإبقاء على آماله في المنافسة.ومن جهة أخرى، تشهد منافساتمواجهة قوية تجمعبنظيرهعلى ملعبويسعى المنتخبان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظهما في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي قبل الجولة الثالثة والأخيرة، علما أن المجموعة تضم أيضا منتخبي