ندوة فكرية بعنوان "الاعلام والتنوع الثقافي ...العولمة والهوية " يوم 25 جوان بتونس العاصمة

ينظم المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بتونس ومخبر " الاعلام والاتصال والسياقات الانتقالية " وفريق البحث "الاتصال السياسي والعمومي" بمعهد الصحافة وعلوم الاخبارندوة فكرية بعنوان " الاعلام والتنوع الثقافي ..العولمة والهوية" يوم الخميس 25 جوان الجاري بتونس العاصمةوتهدف هذه الندوة الى مناقشة العلاقة بين الاعلام والتنوع الثقافي في ظل التحولات التي تفرضها العولمة واستكشاف تأثيراتها في تشكيل الهويات الفردية والجماعية في المجتمعات العربية فضلا عن تباحث التحدياتوالفرص التي تطرحها وسائل الاعلام في ادارة التعدد الثقافي وتعزيز الحوار والتعايشويشارك في هذا اللقاء ثلة من الأكاديميين والباحثين والمختصين في علم الاجتماع الثقافي وعلوم الإعلام والاتصال من الجامعات التونسية والعربية والخبراء وصناع المحتوى وممثلين عن المؤسسات الثقافيةويتضمن البرنامج جلسات نقاشية حول تأثير العولمة على الهوية المحلية ودور وسائل الإعلام في إبراز التنوع الثقافي واستعراض التحديات والحلول للتعامل مع الإعلام الرقمي الحديثيشار، الى أن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس هو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة تأسست في جويلية 2014. وهو فرع للمركز العربي الرئيسي في الدوحة. ويركز على دراسة العلوم الاجتماعية والسياسيةفي دول المغرب العربي ويقدم بحوثاً علمية متخصصة .كما يهدف الى نشر المعرفة العلمية الموجهة ودعم قضايا التحول الديمقراطي في المنطقة وتنظيم مؤتمرات سنوية هامة وندوات أكاديمية وتوفير دورات تدريبية للباحثين