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سيدي بوزيد: انتاج متنوع من الغلال والخضر البدرية

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 14:10 قراءة: 1 د, 6 ث
      
يتسم موسم الغلال والخضر البدرية بولاية سيدي بوزيد، الذي انطلق منذ شهر ماي الماضي بتنوع واهمية انتاجه الذي يتركز اغلبه بمعتمدية الرقاب، وذلك على غرار المشماش والدلاع والبطيخ البدري والخوخ.
وبين رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي في تصريح لصحفي "وات"، ان إنتاج الدلاع البدري يقدر هذا الموسم ب 33000 طن على مساحة 825 هكتارا ويقدر انتاج البطيخ البدري ب16500 طن على مساحة 555 هكتارا والخوخ البدري ب11850 طنا على مساحة 600 هكتار.
كما ينتظر، وفق ذات المصدر، ان يصل إنتاج المشماش إلى 1750 طنا على مساحة 196هكتارا بالإضافة إلى حوالي 8750 طنا من اللوز الذي تبلغ المساحات المخصصة له 8910 هكتارات بمعتمديات بئر الحفي وسيدي علي بن عون والمكناسي ومنزل بوزيان.

ويقدر انتاج العوينة البدرية التي تمتد على مساحة 33 هكتارا ب 370 طنا والعنب ب10500 طن على مساحة 670 هكتارا مع وجود 30 هكتارا غراسات جديدة، ويقدر انتاج الطماطم تحت البيوت 43000 طن على مساحة 60 هكتارا وانتاج الفلفل تحت البيوت ب12000 طن على مساحة 360 هكتارا ويقدر انتاج البطاطا ب39600 طن على مساحة 1320 هكتارا.
ويواجه إنتاج الغلال البدرية الذي يتركز أكثر من ثلثيه بمعتمدية الرقاب، على غرار الموسم السابق، تحديات مرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية (تقلص فترة البرودة) ونقص المساحات المزروعة وتعويضها بغراسات أخرى، وتغيير عدد هام من رؤوس الأشجار المثمرة بسبب تهرمها بالاضافة الى إشكاليات متصلة بالترويج والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
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