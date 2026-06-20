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يوم الصداقة التونسية اليابانية تحت شعار " معا نحتفي بالتنوع الثقافي" يوم 27 جوان 2026 بالمركب الشبابي بالحمامات

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 13:46 قراءة: 0 د, 43 ث
      
ينظم المركب الشبابي بالحمامات يوم الصداقة التونسية اليابانية تحت شعار"معا نحتفي بالتنوع الثقافي" يوم السبت 27 جوان الجاري، بمناسبة سبعينية العلاقات التونسية اليابانية

وتمثل هذه التظاهرة التي تنعقد بمبادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) مناسبة متميزة لتعزيز أواصر الصداقة والتبادل الثقافي بين تونس واليابان


وتهدف هذه التظاهرة الثقافية الى تبادل الثقافات وتعزيز التضامن وابراز الشراكة المستمرة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية


ويتضمن البرنامج ألعاب ومسابقات تفاعلية وترفيهية والتعريف بالأزياء التقليدية اليابانية وورشات فنية وابداعية الى جانب عروض رياضية وفنية مستوحاة من الثقافة اليابانية

يشار، الى أن يوم الصداقة التونسية اليابانية هو حدث ثقافي وتنشيطي يحتفي بالعلاقات الدبلوماسية والثقافية والشبابية المتميزة بين البلدين

ويمثل برنامج وكالة "جايكا" للتعاون دعامة أساسية للتنمية. وتعمل منذ سنة 1975 في تونس على تنفيذ مشاريع إنمائية عبر تقديم القروض والهبات والتعاون التقني. وتركز الوكالة على تطوير البنية التحتية ودعم الصناعة وحماية الموارد المائية وتحقيق التنمية الاقتصادية في تونس.
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