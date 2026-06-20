يوم الصداقة التونسية اليابانية تحت شعار " معا نحتفي بالتنوع الثقافي" يوم 27 جوان 2026 بالمركب الشبابي بالحمامات

ينظم المركب الشبابي بالحمامات يوم الصداقة التونسية اليابانية تحت شعار"معا نحتفي بالتنوع الثقافي" يوم السبت 27 جوان الجاري، بمناسبة سبعينية العلاقات التونسية اليابانيةوتمثل هذه التظاهرة التي تنعقد بمبادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) مناسبة متميزة لتعزيز أواصر الصداقة والتبادل الثقافي بين تونس واليابانوتهدف هذه التظاهرة الثقافية الى تبادل الثقافات وتعزيز التضامن وابراز الشراكة المستمرة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتنميةويتضمن البرنامج ألعاب ومسابقات تفاعلية وترفيهية والتعريف بالأزياء التقليدية اليابانية وورشات فنية وابداعية الى جانب عروض رياضية وفنية مستوحاة من الثقافة اليابانيةيشار، الى أن يوم الصداقة التونسية اليابانية هو حدث ثقافي وتنشيطي يحتفي بالعلاقات الدبلوماسية والثقافية والشبابية المتميزة بين البلدينويمثل برنامج وكالة "جايكا" للتعاون دعامة أساسية للتنمية. وتعمل منذ سنة 1975 في تونس على تنفيذ مشاريع إنمائية عبر تقديم القروض والهبات والتعاون التقني. وتركز الوكالة على تطوير البنية التحتية ودعم الصناعة وحماية الموارد المائية وتحقيق التنمية الاقتصادية في تونس.