كأس العالم 2026: الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم شكوى لدى الفيفا بشأن التحكيم في مباراة الأرجنتين

أودع الاتحاد الجزائري لكرة القدم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجا على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الجزائر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026, حسبما أورده مساء الجمعة الموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري.واستنادا إلى مصادر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف), فقد ارتكزت الشكوى على ثلاث حالات تحكيمية رئيسية, تمثلت في التدخل على قائد المنتخب الوطني عيسى ماندي, والذي رأت "الفاف" أنه كان يستوجب تدخلا أكثر صرامة من الحكم أو مراجعة من تقنية الفيديو (الفار), والتدخل بالمرفق على أنيس حاج موسى وكذا التدخل على إبراهيم مازة, والذي اعتبرته الاتحادية الجزائرية حالة تستحق المراجعة واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق الأداء التحكيمي للمباراة, والذي أثار ردود فعل واسعة لدى الجماهير والمتابعين, وسط مطالب بضرورة التحقق من بعض القرارات التي اعتبرت مؤثرة في مجريات اللقاء.ر/حسني