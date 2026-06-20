كأس العالم 2026: تونس واليابان في مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000 في سجل المونديال
تتجه الأنظار فجر الأحد (الخامسة صباحا بتوقيت تونس) إلى ملعب مونتيري بالمكسيك، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب التونسي ونظيره الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، في لقاء يكتسي طابعا تاريخيا باعتباره يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائيات كأس العالم منذ انطلاق البطولة سنة 1930.
وتكتسب هذه المباراة أهمية استثنائية، ليس فقط من الناحية الرياضية، بل أيضا من الناحية الرمزية، إذ تأتي ضمن النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، بعد أن شارك 209 منتخبات في التصفيات المؤهلة، مقابل 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى التي احتضنتها الأوروغواي سنة 1930.
كما شهدت النسخة الحالية توسعا غير مسبوق في عدد المنتخبات المشاركة، حيث حصلت قارّتا إفريقيا وآسيا على 17 مقعدا مباشرا إضافة إلى مقعدين عبر الملحق العالمي، فيما نال اتحاد أوقيانوسيا مقعدا مباشرا لأول مرة في تاريخه.
ويدخل المنتخب التونسي المباراة تحت شعار تدارك عثرة الجولة الافتتاحية، بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5، وهي النتيجة التي عجّلت بإنهاء مهام المدرب صبري اللموشي والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار لقيادة "نسور قرطاج" في بقية مشوارهم بالمونديال.
ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني، خاصة قبل المواجهة الأخيرة أمام هولندا. في المقابل، يدخل المنتخب الياباني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع المنتخب الهولندي بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.
وأكد هيرفي رونار خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة أن العمل الجماعي والانضباط والروح القتالية ستكون مفاتيح العودة إلى سكة النتائج الإيجابية، مشددا على ضرورة تجاوز خيبة مباراة السويد واحترام المنتخب الياباني دون الشعور بأي رهبة منه.
من جانبه، عبّر قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري عن فخره بخوض المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، معتبرا أن هذه المناسبة تمثل حافزا إضافيا للاعبين من أجل تقديم أداء يليق بالكرة التونسية.
وفي الجهة المقابلة، أكد مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو أن فريقه يدرك القيمة التاريخية لهذه المباراة، معربا عن أمله في أن يقدم اللاعبون عرضا يرقى إلى أهمية هذا الحدث العالمي.
وعلى مستوى التحكيم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة المباراة، بمساعدة مواطنيه فيرينتس تونيوجي وميهاي ماريكا، فيما سيتولى الكوستاريكيان خوان كالديرون وخوان كارلوس مورا مهمتي الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي.
ويعد كوفاتش (41 عاما) من أبرز الحكام الأوروبيين خلال السنوات الأخيرة، وسبق له المشاركة في مونديال قطر 2022 كحكم رابع في ثماني مباريات، بينما ستكون مواجهة تونس واليابان أول مباراة يديرها حكما للساحة في نهائيات كأس العالم.
وفي هذا السياق، أوضح الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن اختيار كوفاتش تم وفق المعايير الفنية المعتادة التي تعتمدها "فيفا" لتعيين أفضل الحكام للمباريات الكبرى.
وأضاف كولينا أن الاتحاد الدولي أعد طاقما تحكيميا خاصا لهذه المناسبة التاريخية، مزينا بتفاصيل ذهبية وشعار كأس العالم والرقم 1000، تخليدا لهذه المحطة البارزة في تاريخ البطولة.
وتكتسب هذه المباراة أهمية استثنائية، ليس فقط من الناحية الرياضية، بل أيضا من الناحية الرمزية، إذ تأتي ضمن النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، بعد أن شارك 209 منتخبات في التصفيات المؤهلة، مقابل 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى التي احتضنتها الأوروغواي سنة 1930.
كما شهدت النسخة الحالية توسعا غير مسبوق في عدد المنتخبات المشاركة، حيث حصلت قارّتا إفريقيا وآسيا على 17 مقعدا مباشرا إضافة إلى مقعدين عبر الملحق العالمي، فيما نال اتحاد أوقيانوسيا مقعدا مباشرا لأول مرة في تاريخه.
ويدخل المنتخب التونسي المباراة تحت شعار تدارك عثرة الجولة الافتتاحية، بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5، وهي النتيجة التي عجّلت بإنهاء مهام المدرب صبري اللموشي والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار لقيادة "نسور قرطاج" في بقية مشوارهم بالمونديال.
ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني، خاصة قبل المواجهة الأخيرة أمام هولندا. في المقابل، يدخل المنتخب الياباني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع المنتخب الهولندي بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.
وأكد هيرفي رونار خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة أن العمل الجماعي والانضباط والروح القتالية ستكون مفاتيح العودة إلى سكة النتائج الإيجابية، مشددا على ضرورة تجاوز خيبة مباراة السويد واحترام المنتخب الياباني دون الشعور بأي رهبة منه.
من جانبه، عبّر قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري عن فخره بخوض المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، معتبرا أن هذه المناسبة تمثل حافزا إضافيا للاعبين من أجل تقديم أداء يليق بالكرة التونسية.
وفي الجهة المقابلة، أكد مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو أن فريقه يدرك القيمة التاريخية لهذه المباراة، معربا عن أمله في أن يقدم اللاعبون عرضا يرقى إلى أهمية هذا الحدث العالمي.
وعلى مستوى التحكيم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة المباراة، بمساعدة مواطنيه فيرينتس تونيوجي وميهاي ماريكا، فيما سيتولى الكوستاريكيان خوان كالديرون وخوان كارلوس مورا مهمتي الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي.
ويعد كوفاتش (41 عاما) من أبرز الحكام الأوروبيين خلال السنوات الأخيرة، وسبق له المشاركة في مونديال قطر 2022 كحكم رابع في ثماني مباريات، بينما ستكون مواجهة تونس واليابان أول مباراة يديرها حكما للساحة في نهائيات كأس العالم.
وفي هذا السياق، أوضح الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن اختيار كوفاتش تم وفق المعايير الفنية المعتادة التي تعتمدها "فيفا" لتعيين أفضل الحكام للمباريات الكبرى.
وأضاف كولينا أن الاتحاد الدولي أعد طاقما تحكيميا خاصا لهذه المناسبة التاريخية، مزينا بتفاصيل ذهبية وشعار كأس العالم والرقم 1000، تخليدا لهذه المحطة البارزة في تاريخ البطولة.
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