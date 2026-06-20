كاس العالم 2026:مونتيلا مدرب تركيا يأسف للخروج المبكر من المونديال لكنه لا يلوم لاعبيه

​قال فينتشنزو مونتيلا مدرب تركيا ​إنه شعر بالصدمة لخروج فريقه ‌من كأس العالم لكرة ‌القدم على يد باراغواي اليوم ‌السبت، لكنه لم يحمل لاعبيه أي مسؤولية بعد ليلة أخرى دون أهداف.وفشلت تركيا ⁠في التغلب على الفريق القادم من أمريكا الجنوبية الذي لعب بعشرة لاعبين، وخسرت 1-صفر رغم 32 ​محاولة للتسجيل لتودع المونديال قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.وقال ⁠المدرب الإيطالي مونتيلا للصحفيين "نصنع الفرص، لكن الكرة لا تدخل المرمى لسبب ما إنه لأمر صادم حقا أن نودع كأس العالم بعد مباراتين فقط".وسجلت باراغواي أسرع هدف في البطولة حتى الآن عندما أطلق ماتياس جالارزا تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في المرمى بعد 64 ثانية فقط.كما أهدرت ​تركيا، التي كان يتوقع على نطاق واسع أن تنافس الولايات المتحدة على صدارة المجموعة الرابعة، عددا من الفرص في ‌مباراتها الأولى ضد أستراليا وخسرت 2-صفر رغم إطلاقها 30 تسديدة واستحواذها على الكرة.وقال مونتيلا "كان بإمكاننا بالتأكيد أن نكون ⁠أكثر دقة، لكنني لا أشعر أنني في ‌وضع يسمح لي بتوجيه أي لوم للاعبين"."كرة القدم ليست منطقية وهذا ما يجعلها أجمل رياضة في العالم".وكانت ليلة مريرة لجماهير تركيا بعد 24 عاما ‌من مشاركتهم الأخيرة في كأس العالم ⁠عندما وصلوا إلى نصف النهائي في نسخة 2002 التي أقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية.وقال مونتيلا إن تركيا ‌بحاجة إلى التأهل بانتظام أكبر إلى البطولات الكبرى.