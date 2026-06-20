العاب القوى: التونسية إيمان الساعي تُتوج بالميدالية الذهبية في سباق 10000 متر مشي
توجت العداءة التونسية إيمان الساعي بالميدالية الذهبية في سباق 10000 متر مشي ضمن منافسات البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة والثالثة تحت 23 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية إلى غاية 24 جوان الجاري.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حجزت إيمان الساعي، التي يشرف على تدريباتها المدرب الوطني فتحي العيساوي، تأهلها مسبقاً إلى بطولة العالم لألعاب القوى، لتواصل بذلك تأكيد مستواها المتميز وقدرتها على تشريف الراية الوطنية في أكبر المحافل الدولية.
ويشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في منافسات البطولة العربية الثالثة تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة بمدينة الإسماعيلية المصرية بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية (12 فتيان و15 فتيات).
وتتألف قائمة ممثلي المنتخب التونسي في البطولة من العناصر التالية:
دون 23 سنة فتيان:
سيف الزويدي - محمد علي زينوبي (3000 م موانع) - ريان الشارني - محمد عمار (10000 م مشي) - محمد خليل الفتوحي (الوثب الطويل).
دون 23 سنة فتيات:
سلمى باجية (800 م) - ندى الطرابلسي (800 م و1500 م) - ياسمين الغويبي (100 م حواجز و400 م حواجز) - إيمان الساعي (10000 م مشي) - فريال شنيبة (الوثب الطويل والوثب الثلاثي) - غفران لحمادي (دفع الجلة ورمي القرص) - عبير زعفوري (الوثب الطويل).
دون 16 سنة فتيان:
لؤي شوشان (80 م و300 م) - إياد خضراوي (300 م) - يحي بوقرة (1000 م) - يوسف حسن (100 م حواجز و300 م حواجز والقفز العالي) - محمد ياسين العنيزي (1500 م موانع) - آدم السليمي (3000 م مشي) - رسلان بن سعد (دفع الجلة ورمي القرص).
دون 16 سنة فتيات:
آمنة شوشان (1000 م) - لينا مكني (80 م حواجز والخماسي) - أريج حمراني (80 م و300 م حواجز) - مريم الشابي (1500 م موانع) - مريم الورغي (3000 م مشي) - مايا زينب مسلم (الخماسي والقفز العالي والوثب الطويل) - إيريس عطاوي (رمي القرص ورمي الرمح) - ملاك بن زايد (إطاحة المطرقة ودفع الجلة).
ويُشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 14 دولة عربية هي: تونس، مصر، الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي والمغرب.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حجزت إيمان الساعي، التي يشرف على تدريباتها المدرب الوطني فتحي العيساوي، تأهلها مسبقاً إلى بطولة العالم لألعاب القوى، لتواصل بذلك تأكيد مستواها المتميز وقدرتها على تشريف الراية الوطنية في أكبر المحافل الدولية.
ويشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في منافسات البطولة العربية الثالثة تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة بمدينة الإسماعيلية المصرية بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية (12 فتيان و15 فتيات).
وتتألف قائمة ممثلي المنتخب التونسي في البطولة من العناصر التالية:
دون 23 سنة فتيان:
سيف الزويدي - محمد علي زينوبي (3000 م موانع) - ريان الشارني - محمد عمار (10000 م مشي) - محمد خليل الفتوحي (الوثب الطويل).
دون 23 سنة فتيات:
سلمى باجية (800 م) - ندى الطرابلسي (800 م و1500 م) - ياسمين الغويبي (100 م حواجز و400 م حواجز) - إيمان الساعي (10000 م مشي) - فريال شنيبة (الوثب الطويل والوثب الثلاثي) - غفران لحمادي (دفع الجلة ورمي القرص) - عبير زعفوري (الوثب الطويل).
دون 16 سنة فتيان:
لؤي شوشان (80 م و300 م) - إياد خضراوي (300 م) - يحي بوقرة (1000 م) - يوسف حسن (100 م حواجز و300 م حواجز والقفز العالي) - محمد ياسين العنيزي (1500 م موانع) - آدم السليمي (3000 م مشي) - رسلان بن سعد (دفع الجلة ورمي القرص).
دون 16 سنة فتيات:
آمنة شوشان (1000 م) - لينا مكني (80 م حواجز والخماسي) - أريج حمراني (80 م و300 م حواجز) - مريم الشابي (1500 م موانع) - مريم الورغي (3000 م مشي) - مايا زينب مسلم (الخماسي والقفز العالي والوثب الطويل) - إيريس عطاوي (رمي القرص ورمي الرمح) - ملاك بن زايد (إطاحة المطرقة ودفع الجلة).
ويُشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 14 دولة عربية هي: تونس، مصر، الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي والمغرب.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331488