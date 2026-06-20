العاب القوى: التونسية إيمان الساعي تُتوج بالميدالية الذهبية في سباق 10000 متر مشي

توجت العداءة التونسيةبالميدالية الذهبية في سباقضمن منافساتالتي تحتضنها جمهورية مصر العربية إلى غايةويأتي هذا الإنجاز بعد أن حجزت، التي يشرف على تدريباتها المدرب الوطني، تأهلها مسبقاً إلى، لتواصل بذلك تأكيد مستواها المتميز وقدرتها على تشريف الراية الوطنية في أكبر المحافل الدولية.ويشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في منافسات البطولة العربية الثالثة تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة بمدينةبوفد يضم).) -) -).) -) -) -) -) -) -).) -) -) -) -) -) -).) -) -) -) -) -) -) -).