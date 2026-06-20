مونديال 2026 : باراغواي تهزم تركيا 1-صفر وتحيي آمالها في التأهل إلى الدور السادس عشر

انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كاس العالم 2026 ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت آماله في التأهل إلى الدور السادس عشر.وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر ماتياس غالارزا في الدقيقة الثانية بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلية لمرمى المنتخب التركي مانحا فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات المدرب الإيطالي فينتشنتسو مونتيلا طوال مجريات المباراة.وقبل نهاية الشوط الأول، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب باراغواي ميغيل ألميرون بعد أن تعمد تغطية فمه أثناء توجيهه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال.ورغم محاولات تركيا المتكررة للعودة في النتيجة، إلا أن دفاع باراغواي والحارس أورلاندو خيل نجحا في الحفاظ على التقدم حتى النهاية.وعقب هذا الفوز، تقدم منتخب باراغواي إلى المركز الثاني بالتساوي مع أستراليا بثلاث نقاط لكل منهما بينما تتصدر الولايات المتحدة المجموعة ب6 نقاط وضمنت صعودها إلى الدور السادس عشر.وفي المقابل، تعقد موقف منتخب تركيا بتلقيه خسارته الثانية في البطولة.