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البرازيل تكتفي بثلاثية في مرمى هايتي

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 03:42 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قاد فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا منتخب البرازيل إلى تصحيح مساره بعد تعادل أمام المغرب في مستهل مشواره ضمن كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتخطّيه هايتي 3-0 الجمعة على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا بالولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليقترب بذلك من بلوغ دور الـ 32.
وتألّق فينيسيوس بمساهمته في الهدفين الأولين اللذين حملا توقيع كونيا (23 و36)، قبل تسجيله بنفسه الهدف الثالث (45+3).
ووضعت البرازيل قدماً في دور الـ 32، بعدما رفعت رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متفوقة على المغرب الفائز في وقت سابق على اسكتلندا 1-0، بفارق الأهداف في المركز الثاني.

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