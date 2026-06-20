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وزارة التجارة: رفع 4611 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 06:49 قراءة: 0 د, 43 ث
      
باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان 2026، جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للمارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان.

وقد أسفرت هذه التدخلات، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على رفع 4611 مخالفة اقتصادية منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية، و1533 مخالفة في المواد الغذائية. كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية.


وساهمت هذه العمليات الرقابية النوعية والمسترسلة، وفق ذات البلاغ، في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء، على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها.
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