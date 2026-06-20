تدشين معرض وثائقي بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني

دشّن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء يوم الجمعة المعرض الوثائقي الذي اقيم بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني (1956-2026) .وقال الوزير في تصريح اعلامي بعد تدشين المعرض انه "يمثل مناسبة للاطلاع على تطور القدرات العسكرية والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية".واضاف ان المعرض ،الذي سيتواصل على مدى 10 ايام " يعكس ويبرز المهام الرئيسية والتكميلية والظرفية الني يضطلع بها الجيش التونسي طيلة 70 عاما من اجل الدفاع عن الوطن وتعزيز امنه و استقراره".وتطرق وزير الدفاع في تصريحه الى مساهمات المؤسسة العسكرية في مشاريع التنمية في البلاد على غرار مشروعي "رجيم معتوق" و"المحدث" بالجنوب التونسي واسناد القطاع الصحي و وانجازات رياضيي النخبة من المؤسسة العسكرية ودور تلك المؤسسة في التكوين المهني وتوفير اليد العاملة المختصة .وتحدث الوزير أيضا عن مشاركات العسكريين التونسيين في مهام تحت راية الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي ضمن اكثر من 25 بعثة شارك فيها اكثر من 15 عسكريا وهو ما يعكس حسب تعبيره" التزام تونس بقيم السلام والتضامن الانساني".ويتكون المعرض المقام في خيمة كبيرة تم نصبها في وسط شارع الحبيب بورقيبة من 10 اجنحة لاركان الجيوش الثلاثة ، البر و البحر و الطيران ولادارات عامة مثل الادارة العامة للافراد والتكوين و الادارة العامة للصحة العسكرية وغيرها.وتم تأثيث كل جناح من المعرض بشاشات عرض وبنماذج مصغرة لأزياء عسكرية وآليات و اسلحة الى جانب أدلة ومطويات لمختلف تلك الاجنحة .وتستعرض شاشة عملاقة أخرى تم وضعها في جانب من الخيمة صور وأسماء ورتب شهداء المؤسسة العسكرية.وقبيل التدشين تابع عدد غفير من المواطنين مختلف العروض العسكرية والموسيقية والحركات الجماعية بسلاح الموزر والتي امنها تلامذة الاكاديمية العسكرية.وسيتواصل المعرض مفتوحا امام العموم الى غاية يوم 28 جوان الجاري .