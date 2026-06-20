وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات

دعت وزارة الصحة، الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية(الناحجين في الدورات السابقة لسنة 2026)، والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات، إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialiste.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل.وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية مساء اليوم الجمعة، أن فترة التسجيل تمتد بداية من اليوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء إلى غاية يوم الأحد 21 جوان الحالي على الساعة منتصف الليل.وذكرت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الذين قاموا باختيار تربصاتهم عبر المنصة الرقمية خلال شهر ديسمبر 2025، بأنهم غير معنيين بإعادة التسجيل، ويمكنهم استعمال نفس المعطيات المعتمدة في الاختيار السابق.كما أعلمت الوزارة جميع الطلبة المسجلين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية(الأطباء المقيمون)، بضرورة الالتزام التام بكافة التوجيهات التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، والمتعلقة بجلسات اختيار التربصات، والتي ستجرى حصريا عبر المنصة الرقمية، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد.وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن في حال وجود أي إشكال، التواصل عبر البريد الإلكتروني: specialite@rnc.tn