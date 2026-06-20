بنزرت: تقدّم أشغال مشروع بناء قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بماطر بنسبة 90 يالمائة

أفاد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، بأنّ الأشغال المدنية الخاصة بمشروع بناء قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بماطر تقدّمت بنسبة 90 بالمائة، وباستكمالها ستتعزّز المنصة اللوجستية الصحية بالجهة، علما أنّ كلفة المشروع تناهز 3.6 مليون دينار، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأوصى الوالي، خلال زيارة عمل أداها يوم الجمعة، لمعتمدية ماطر بحضور معتمد المنطقة محمد علي بوجمعة والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية ماطر خالد بن منصور، بتسريع إنجاز الاشغال الجارية، وتـأمين الوظيفية الكاملة لهذه المنشأة في أقرب الآجال.وأكّد، في هذا الصدد، أنه تمت دعوة المقاولات المكلفة بالمشروع إلى إتمام ما عليها من واجب في هذا الشأن في غضون الشهر المقبل جويلية 2026، وتأمين جودة المنجز وفق كراسات الشروط المصادق عليها.من جهة أخرى، أشار والي الجهة إلى أنه في إطار مزيد تحسين مختلف عناصر التجهيزات الجماعية والمرافق الخدماتية بمعتمدية ماطر، تم استئناف أشغال بناء القاعة الرياضية متعدّدة الاختصاصات والتي ستتواصل لحوالي 7 اشهر بكلفة تقدر بحوالي 2.6 مليون دينار.وتفقد الوالي خلال زيارته لمعتمدية ماطر، الأشغال الجارية لتعبيد وتهيئة عدد هام من الأنهج والمناطق العمرانية بمنطقة بومخيلة في اطار البرامج الاستثمارية البلدية بكلفة تناهز 500 الف دينار، كما عاين الأشغال الجارية لتعهد معهد طريق طبرقة، ومشروع تهيئة سوق الجملة للخضر والغلال المقدرة اعتماداته بحوالي 1.2 مليون دينار.