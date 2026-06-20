مسرح أوبرا تونس يقدم العرض الأول لمسرحية الرقص المعاصر "ما وراء المرآة" بمدينة الثقافة

يقدم مسرح أوبرا تونس، مساء السبت، بالمسرح الوطني للمبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، العرض الأول لمسرحية الرقص المعاصر "ما وراء المرآة" (Au-delà du Miroir)، وهي عمل فني جديد من إخراج وتصميم الرقصات لقيس حرباوي.ويستلهم هذا العمل، الذي أنجز سنة 2025، أفكاره من الرؤية الفلسفية والنسوية للكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار، حيث يتناول، وفق ورقة تقديم الفريق الفني، قضايا النوع الاجتماعي وأشكال العنف المجتمعي غير المرئية ومسارات تشكل الهويات الفردية والجماعية.ويقدم العرض في صيغة رباعية على الركح، بمشاركة كل من نادين مكور وأيمن الطرابلسي ومحمد أسامة خليفي وقيس حرباوي.وتولى مروان عبودة تصميم السينوغرافيا والإعداد الموسيقي للعمل، فيما أمضى أيمن وسلاتي تصميم الإضاءة.وينطلق العرض على الساعة الثامنة مساء، والدخول مجاني للعموم مع ضرورة الحجز المسبق لدى شباك تذاكر مدينة الثقافة، وفق ما أعلنه مسرح أوبرا تونس.