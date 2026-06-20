ببنزرت: المصادقة على 85 ملف إمتياز جبائي لفائدة أصحاب سيارات النقل غير المنتظم

صادقت اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت خلال إجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على منح 85 إمتيازا جبائيّا لأصحاب سيارات النقل غير المنتظم التاكسي الفردي واللواج والتاكسي الجماعي والنقل الريفي العاملين بالجهة.وبيّن الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، لدى إشرافه على الجلسة، أنّ الملفات المصادق عليها اليوم توزّعت إلى 37 إمتيازا جبائيّا لفائدة مهنيي قطاع التاكسي الفردي، و23 لفائدة مهنيي اللواج، و19 لفائدة مهنيي قطاع النقل الريفي، و6 امتيازات جبائية لفائدة مهنيي التاكسي الجماعي.كما تولّت اللجنة، بحضور جميع أعضائها من مصالح إدارية وفنية وأمنية ومهنية، المصادقة على 14 ملفا لتعديل خطوط في مجال اللواج، و7 ملفات تعديد خطوط في مجال التاكسي الجماعي.وجاء في بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الامتيازات الجبائية الجديدة ستمكّن مهنيي القطاع من تجديد سياراتهم ومن مزيد تحسين مرافق وخدمات أسطول النقل غير المنتظم من تاكسي ولواج ونقل ريفي ونقل جماعي بكامل مناطق الولاية، ومن تعزيز وظيفيته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما، خاصة مع بداية الموسم الصيفي والسياحي.