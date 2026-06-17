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تونس تؤكد من طرابلس التزامها بحماية الطفولة وتعزيز التعاون الإفريقي في هذا المجال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 17:35 قراءة: 2 د, 11 ث
      
شاركت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، الثلاثاء، في أشغال الحدث الإفريقي رفيع المستوى حول حقوق الطفل ورفاهيته الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي، تحت شعار "ضمان الوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي والنظافة لكل طفل في إفريقيا".

وتنظم هذا الحدث وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، بمشاركة وفود عربية وإفريقية وممثلين عن منظمات معنية بشؤون الطفولة.


وأكدت الوزيرة، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن تونس تضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة سياساتها العمومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من خلال اعتماد مقاربة حقوقية متكاملة تقوم على الوقاية والحماية، وتستند إلى الدستور الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفل.


وأبرزت الجابري أن الدولة التونسية تراهن على دعم الأسرة وتعزيز أدوارها التربوية والوقائية باعتبارها الشريك الأساسي في حماية الأطفال وضمان تنشئتهم السليمة، مؤكدة استعداد تونس لتقاسم خبرتها وتجربتها في مجال النهوض بأوضاع الطفولة مع مختلف الدول الإفريقية.

واستعرضت الوزيرة أبرز المكاسب التي حققتها تونس في هذا المجال، من خلال إحداث مؤسسات عمومية مختصة بالطفولة وتركيز شبكة وطنية من نوادي الأطفال القارة والمتنقلة ومراكز الإعلامية الموجهة للأطفال، بما يضمن حقهم في التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أشارت إلى مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالطفولة، والإعداد لاستراتيجية وطنية متكاملة للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الأطفال، ترتكز على التوعية والتحسيس وتعزيز المهارات الحياتية ودعم قدرات الأسر والمهنيين على الوقاية من الظواهر الاجتماعية المستجدة.

وفي ما يتعلق بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، أكدت الجابري أن تونس أولت هذا الملف أهمية خاصة من خلال إعداد الخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي للفترة 2024-2028، والتي تشمل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وإطلاق برامج توعية ومرافقة للأسر، فضلا عن إمضاء الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي خلال سنة 2025.

كما شددت الوزيرة على أهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة، مبرزة أن تونس تعمل على إعداد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة للفترة 2026-2036، بهدف تعزيز الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وعلى هامش التظاهرة، شاركت الجابري في جلسة عمل وزارية ضمت ممثلي الدول المشاركة وأعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهه، حيث جددت تأكيد حرص تونس على دعم التعاون والشراكة بين الدول الإفريقية للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها من مختلف المخاطر.

كما عقدت لقاء ثنائيا مع وزيرة الأسرة والطفل وتعزيز المرأة بجمهورية إفريقيا الوسطى، مارثا كيريمات، التي أعربت عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة التونسية في مجال حماية الطفولة، واتفق الجانبان على دراسة سبل إعداد برنامج تعاون مشترك في هذا المجال.

واختتمت أشغال اللقاء بتكريم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بحضور سفير تونس بطرابلس، تقديرا لمساهمة الوزارة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الإفريقية في مجال حماية ورعاية الطفولة.
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