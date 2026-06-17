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منوبة: تنفيذ عملية تجريبيّة نموذجية لاعتماد الخرسانة الإسفلتية الباردة في صيانة الطرقات التابعة للتجهيز

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 17:43 قراءة: 1 د, 41 ث
      
نفّذ مركز تجارب وتقنيات البناء بوزارة التجهيز وإدارة  صيانة واستغلال الطرقات، والإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة، اليوم الأربعاء، عملية تجريبية نموذجية باعتماد الخرسانة الإسفلتية الباردة من نوع 3 في صيانة الطرقات، وذلك قصد تقييم خصائصها الفنية، وتحديد مدى نجاحها ثم تدارس إمكانية تعميمها مستقبلا على  الطرقات المرقمة مرجع نظر التجهيز بكامل الجمهورية، وتشجيع البلديات على اعتمادها، وفق تصريح مدير عام المركز، محمد القاسمي، لصحفية "وات".

وشملت التجربة الميدانية الأولى من نوعها على المستوى الوطني جزءا من مدخل القباعة بوادي الليل، ومن الطريق المحلية 538 بمنوبة، وذلك في تدخل تجريبي بالمادة التي خضعت للتحليل والتجارب اللازمة،  للتأكد من مطابقتها للمواصفات، في مركز تجارب وتقنيات البناء بوزارة التجهيز الذي أنشأ منذ1991 ، ويعتبر المركز الوحيد، وفق القاسمي، المشرف على متابعة إنجاز مشاريع الطرقات والبنية التحتية من الانجاز الى القبول النهائي للمشاريع، وله من الكفاءات والمواد البشرية والامكانيات والتجهيزات التي تميزه وطنيا وافريقيا.

وأكّد المصدر ذاته  ثبوت إمكانية استعمال هذه المادة في سد الحفر والصيانة على مستوى الطرقات، مع ضمان سرعة التنفيذ والتدخل، خاصة وأنّها باردة ومعبأة في أكياس صالحة للاستعمال في أي وقت وأي طقس، ولا تتطلب تسخينا على غرار الإسفلت العادي الذي يجهز على مراحل، ويتطلّب استعماله إعدادا مسبقا مع المحافظة على درجة حرارة معينة.
وأضاف أن استعمال هذه المادة للتدخلات السريعة من شأنه المساهمة في إنجاز أشغال الصيانة دون المرور بإجراءات إدارية مطوّلة، والتعهد الفوري بالحفر والتشققات ومختلف الإخلالات التي قد تطرأ على الطرقات، كما يمنح أيضا رؤساء الفروع صلاحية التدخل المباشر في حدود مرجع نظرهم، بما يضمن سرعة الاستجابة والمحافظة على ديمومة الطرقات، وتحسين سلامة مستعملي الطرقات، والحدّ من تفاقم الأضرار قبل تحولها إلى مشاكل أكبر تستوجب كلفة وآجالا مطوّلة للصيانة.
من جهتها، اكدت المديرة الجهوية للتجهيز بمنوبة، نجلاء بن خليفة، لوكالة "وات"، الحرص على تنفيذ التجربة بأقل آليات ممكنة، لما توفره من آفاق مستقبلية في عملية الصيانة البسيطة والسريعة، والتدخّل الفوري على طرقات التغليف السطحي أو طرقات المعبّدة بالخرسانة الاسفلتية.

وأضافت انه ستقع مراقبة هذه التجربة، ومتابعة مدى نجاعتها وفاعليتها طيلة الفصول الأربعة، في انتظار المصادقة على اعتماد المادة، التي تتميز بسهولة نقلها وتخزينها وسرعة تطبيقها، بكامل شبكة طرقات منوبة التي تضم أكثر من 500 كلم طرقات مرقمة وأكثر من ألف كلم من المسالك الريفية.
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