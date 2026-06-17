طاقة الرياح في تونس: الاستعداد لإطلاق مشاريع تتجاوز 2000 ميغاواط بحلول 2030 رغم تحديات التنفيذ

245 ميغاواط فقط من القدرات الحالية



أهداف طموحة في أفق 2030



عراقيل إدارية وتقنية



تحديات الربط بالشبكة



اهتمام المستثمرين الأجانب متواصل



آفاق واعدة لطاقة الرياح البحرية



أهم الأرقام حول طاقة الرياح في تونس



تستعد تونس لمرحلة جديدة في مجال الطاقات المتجددة من خلال التوسع في استغلال، حيث تتجه نحو إطلاق طلبات عروض لإنتاج نحومن الكهرباء اعتمادا على هذه الطاقة في أفق سنة 2030، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تقليص التبعية للغاز المستورد وتسريع الانتقال الطاقي.وفي حوار مع، أكد الخبير الدولي في الطاقةأن تونس تمتلك إمكانات واعدة في مجال طاقة الرياح، غير أن تحقيق الأهداف المرسومة يتطلب تجاوز عدد من التحديات التقنية والإدارية والمالية.وأوضح خلف الله أن القدرات المركزة حاليا في تونس تبلغ نحو، وتتأتى أساسا من المشاريع التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما في ذلك موقعالتاريخي بقدرة 55 ميغاواط، إلى جانب موقعيبقدرة جملية تبلغ 190 ميغاواط.ورغم أن هذه القدرات لا تمثل سوىمن إجمالي قدرات إنتاج الكهرباء في البلاد، فإن مساهمتها تبقى مهمة، إذ بلغ إنتاجها سنة 2024 نحو، ما سمح بتفادي توريد حواليمن الغاز الطبيعي وتحقيق وفورات مالية قدرت بنحووأشار الخبير إلى أن تونس وضعت أهدافا طموحة للطاقات المتجددة، تتمثل في بلوغ نسبةمن المزيج الكهربائي بحلول سنة 2030، وسنة 2035، وسنة 2050.وأضاف أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة بعد مصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء نهاية سنة 2025 على إطلاق طلبات عروض خلال سنتي 2026 و2027 لإنتاجمن الكهرباء اعتمادا على طاقة الرياح.وتشمل المشاريع المبرمجة مواقع عدة من بينهابقدرة 600 ميغاواط، وبقدرة 400 ميغاواط، إضافة إلى مواقع جديدة فيبقدرة 500 ميغاواط وبقدرة 200 ميغاواط.وبخصوص بطء تنفيذ المشاريع، أوضح خلف الله أن مشاريع طاقة الرياح تتطلب دراسات ميدانية طويلة تشمل قياس سرعة الرياح لمدة لا تقل عن سنة للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.وأضاف أن الإجراءات الإدارية المعقدة والحصول على التراخيص الخاصة بالمواقع، إلى جانب تعبئة التمويلات الدولية والحصول على المصادقات الضرورية من مختلف الهياكل، تمثل من أبرز أسباب التأخير في إنجاز المشاريع.وأكد الخبير أن إدماجمن طاقة الرياح في الشبكة الكهربائية التونسية ممكن من الناحية التقنية، لكنه يظل مشروطا بتطوير البنية التحتية الكهربائية وتعزيز قدرات التخزين والتصرف في الطلب.كما شدد على أهمية مشروع الربط الكهربائيبين تونس وإيطاليا باعتباره عنصرا أساسيا في دعم استيعاب الطاقات المتجددة مستقبلا.وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أكد خلف الله أن السوق التونسية لا تزال تحافظ على جاذبيتها في مجال طاقة الرياح رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.وأوضح أن نجاح طلبات العروض الأخيرة ضمن نظام اللزمات يعكس استمرار اهتمام المطورين الدوليين بالمشاريع التونسية، داعيا إلى مزيد تبسيط الإجراءات وتعزيز وضوح الإطار التشريعي لتحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات فعلية.وكشف الخبير الدولي أن تونس تمتلك إمكانات هائلة في مجالتتجاوز، منها حواليمرتبطة بتقنيات الرياح العائمة، وفقا لدراسات البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.وأشار إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنجز حاليا، بدعم من، دراسة جدوى لمشروع بحري تتراوح قدرته بينقبالة سواحلكما لفت إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تراجعت عالميا بنسبةخلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة، ما يجعل هذا القطاع أحد الخيارات الاستراتيجية الواعدة بالنسبة لتونس خلال العقود المقبلة.فيما يلي أهم الأرقام حول