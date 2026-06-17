الشركة التونسية للملاحة تخصص 149 سفرة بطاقة استيعاب تفوق 433 ألف مسافر وتوسّع الامتيازات لفائدة الجالية بالخارج خلال صائفة 2026
وات - برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينتي "تانيت" و"قرطاج" خلال الموسم الصيفي 2026 الممتد من 15 جوان إلى 15 سبتمبر المقبل، مقابل 145 سفرة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وأفاد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الشركة وفرت طاقة استيعاب جملية تقدر بـ 433 ألفا و400 مسافر و126 ألفا و600 سيارة، مقابل 422 ألفا و400 مسافر و123 ألفا و600 سيارة خلال الموسم الماضي.
وأضاف أن البرنامج يتوزع بين 82 سفرة على خط مرسيليا مقابل 75 سفرة خلال سنة 2025، و67 سفرة على خط جنوة مقابل 70 سفرة السنة الفارطة. كما ستؤمن الشركة ثماني سفرات عبر ميناء جرجيس، منها خمس سفرات على خط مرسيليا-جرجيس وسفرتين على خط جنوة-جرجيس وسفرة واحدة على خط جرجيس جنوة.
وفي إطار إنجاح الموسم الصيفي، اتخذت الشركة جملة من الإجراءات الرامية إلى مزيد الإحاطة بالمسافرين وتحسين ظروف الاستقبال والخدمات.
وتحدثت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عائدة عدواني، في ما يتعلق بالجانب التجاري، عن مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، ومن بينها تعريفة الحجز المبكر الصالحة على مدار السنة، والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 25 و39 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية على غرار ما تم اعتماده سنة 2025.
وأضافت أن الشركة أدرجت تعريفة الحجز المبكر ضمن جميع سفرات موسم الذروة لتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية من الاستفادة منها، حيث خصصت خلال الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 10 أوت، وهي فترة تنقّل التونسيين المقيمين بالخارج من أوروبا نحو تونس، ما يعادل 31 بالمائة من طاقة استيعاب المسافرين و28 بالمائة من طاقة استيعاب السيارات ضمن الأسعار التفاضلية.
أما خلال فترة العودة من تونس إلى أوروبا الممتدة من 12 أوت إلى 9 سبتمبر، فقد خصصت الشركة 20 بالمائة من طاقة استيعاب المسافرين و24 بالمائة من طاقة استيعاب السيارات ضمن هذه التعريفات. كما تواصل الشركة اعتماد تعريفة إضافية للحجز المبكر تشمل سفرات الشتاء والربيع وعددا من السفرات الصيفية، مع تخفيضات تتراوح بين 44 و46 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية لسنة 2025.
وتشمل العروض التجارية كذلك "تعريفة العائلة" الموجهة للعائلات المتكونة من 3 إلى 7 أفراد، والتي توفر تخفيضات تتراوح بين 20 و33 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية، فضلا عن "تعريفة مرجان" الصالحة على مدار السنة والتي تتراوح تخفيضاتها بين 14 و31 بالمائة. كما تعتمد الشركة "تعريفة مرحبا" المخصصة للمسافرين غير المصحوبين بسيارات، والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 38 و40 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية.
وأشارت عائدة عدواني إلى أن الشركة تواصل تمكين أبناء الجالية خلال موسم الذروة من الدفع على قسطين، حيث يتم تسديد قسط أول يساوي 15 بالمائة من ثمن التذكرة دون احتساب الأداءات عند الحجز، على أن يتم دفع القسط الثاني في أجل لا يتجاوز 45 يوما قبل موعد السفرة.
وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، تحدثت عدواني عن إبرام اتفاقية بين الشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج تتيح للعائلات محدودة الدخل من أبناء الجالية منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد، يتم اقتطاعها مباشرة من ثمن التذكرة عند الحجز على متن سفينتي "تانيت" و"قرطاج" خلال الفترة الممتدة من أول جوان إلى 30 سبتمبر 2026، وذلك تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد يوم 26 أفريل 2026.
أما في ما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية، فقد أفادت أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين بالميناء لتحسين ظروف استقبال الجالية خلال فترتي القدوم والعودة، كما تمت برمجة رحلة افتتاح الموسم باتجاه مرسيليا خلال الفترة من 16 إلى 19 جوان الحالي. وأضافت أن الشركة أنجزت الصيانة الدورية لسفينة "تانيت" خلال شهر فيفري 2026 ولسفينة "قرطاج" خلال شهر أفريل 2026، إلى جانب إعادة تهيئة الغرف الفاخرة ودورات المياه المشتركة على متن سفينة "قرطاج" وصيانة الغرف والفضاءات الفندقية على متن السفينتين.
كما تواصل الشركة العمل بإجراءات الشرطة والديوانة على متن السفينتين طوال السنة لتسهيل عمليات عبور المسافرين بمينائي حلق الوادي وجرجيس، مع تخصيص فضاءات لاستخراج جوازات السفر وتركيز موزعات آلية للجذاذات الخاصة بإجراءات الشرطة والديوانة.
وفي إطار تحسين ظروف الاستقبال بميناء حلق الوادي، تم تعزيز الخدمات في وكالة الشركة بحلق الوادي بأعوان موسميين لتوجيه واستقبال المسافرين داخل الميناء وخارجه، وتهيئة الفضاءات الخارجية ومضاعفة عدد شبابيك التسجيل من 18 إلى 34 شباكا بهدف تقليص مدة الانتظار وضمان إبحار السفن في مواعيدها. وفي هذا السياق، أشارت عائدة عدواني إلى تسجيل انخفاض في التأخير المسجل على مستوى إبحار السفن بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما تم تركيز شاشة عملاقة لعرض مواعيد الإبحار والوصول والإعلانات التجارية الخاصة بالشركة، وشاشة أخرى بالفضاء الخارجي لتوجيه المسافرين، إلى جانب تجهيزات صوتية لإرشادهم.
وعلى مستوى ميناء مرسيليا، تم اتخاذ عدة إجراءات لتحسين ظروف الاستقبال من بينها توفير متطلبات الأمن والسلامة، واستكمال تغطية المسالك المؤدية إلى قاعة المسافرين وتركيز مضخات رذاذ بمسالك التسجيل الخاصة بالمسافرين المترجلين والمصحوبين بسياراتهم، فضلا عن تخصيص مناطق ترفيهية للأطفال وفضاءات للمأكولات السريعة خلال فترات الانتظار.
وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة على متن السفينتين، بيّنت أنه تم تخصيص ثلاثة مطاعم تستجيب لمختلف الأذواق، إلى جانب توفير مقاه وأماكن جلوس مريحة وآمنة وتقديم وجبات متنوعة تشمل وجبات مخصصة للأطفال. كما توفر الشركة خدمة الإنترنت وقاعات ألعاب للأطفال والشباب وقاعة سينما خماسية الأبعاد للأطفال، فضلا عن برمجة أنشطة تنشيطية وسهرات فنية يحييها عدد من الفنانين بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وشركاء من البنوك وشركات الاتصالات.
وأكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة التزام الشركة بتطبيق جميع إجراءات الأمن والسلامة البحرية المعمول بها، مشيرة إلى أن الربابنة وضباط الأمن البحري يتولون الإعلام الفوري عن أية وضعية أو شبهة قد تمس من سلامة السفينة أو طاقمها أو مسافريها لاتخاذ التدابير اللازمة في الإبان.
وفي إطار الإحاطة بالحرفاء، وضعت الشركة على ذمتهم الخط الأزرق والبريد الإلكتروني المخصص للشكاوى reclamation@ctn.com.tn، إلى جانب مكتب للعلاقات مع المواطن يتولى استقبال الشكاوى ومعالجتها، مع مواصلة التواصل مع المسافرين عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لإعلامهم بمواعيد السفر ومواقيت التسجيل وإغلاق أبواب الصعود إلى السفن.
وأفاد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الشركة وفرت طاقة استيعاب جملية تقدر بـ 433 ألفا و400 مسافر و126 ألفا و600 سيارة، مقابل 422 ألفا و400 مسافر و123 ألفا و600 سيارة خلال الموسم الماضي.
وأضاف أن البرنامج يتوزع بين 82 سفرة على خط مرسيليا مقابل 75 سفرة خلال سنة 2025، و67 سفرة على خط جنوة مقابل 70 سفرة السنة الفارطة. كما ستؤمن الشركة ثماني سفرات عبر ميناء جرجيس، منها خمس سفرات على خط مرسيليا-جرجيس وسفرتين على خط جنوة-جرجيس وسفرة واحدة على خط جرجيس جنوة.
وفي إطار إنجاح الموسم الصيفي، اتخذت الشركة جملة من الإجراءات الرامية إلى مزيد الإحاطة بالمسافرين وتحسين ظروف الاستقبال والخدمات.
وتحدثت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عائدة عدواني، في ما يتعلق بالجانب التجاري، عن مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، ومن بينها تعريفة الحجز المبكر الصالحة على مدار السنة، والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 25 و39 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية على غرار ما تم اعتماده سنة 2025.
وأضافت أن الشركة أدرجت تعريفة الحجز المبكر ضمن جميع سفرات موسم الذروة لتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية من الاستفادة منها، حيث خصصت خلال الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 10 أوت، وهي فترة تنقّل التونسيين المقيمين بالخارج من أوروبا نحو تونس، ما يعادل 31 بالمائة من طاقة استيعاب المسافرين و28 بالمائة من طاقة استيعاب السيارات ضمن الأسعار التفاضلية.
أما خلال فترة العودة من تونس إلى أوروبا الممتدة من 12 أوت إلى 9 سبتمبر، فقد خصصت الشركة 20 بالمائة من طاقة استيعاب المسافرين و24 بالمائة من طاقة استيعاب السيارات ضمن هذه التعريفات. كما تواصل الشركة اعتماد تعريفة إضافية للحجز المبكر تشمل سفرات الشتاء والربيع وعددا من السفرات الصيفية، مع تخفيضات تتراوح بين 44 و46 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية لسنة 2025.
وتشمل العروض التجارية كذلك "تعريفة العائلة" الموجهة للعائلات المتكونة من 3 إلى 7 أفراد، والتي توفر تخفيضات تتراوح بين 20 و33 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية، فضلا عن "تعريفة مرجان" الصالحة على مدار السنة والتي تتراوح تخفيضاتها بين 14 و31 بالمائة. كما تعتمد الشركة "تعريفة مرحبا" المخصصة للمسافرين غير المصحوبين بسيارات، والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 38 و40 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية.
وأشارت عائدة عدواني إلى أن الشركة تواصل تمكين أبناء الجالية خلال موسم الذروة من الدفع على قسطين، حيث يتم تسديد قسط أول يساوي 15 بالمائة من ثمن التذكرة دون احتساب الأداءات عند الحجز، على أن يتم دفع القسط الثاني في أجل لا يتجاوز 45 يوما قبل موعد السفرة.
وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، تحدثت عدواني عن إبرام اتفاقية بين الشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج تتيح للعائلات محدودة الدخل من أبناء الجالية منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد، يتم اقتطاعها مباشرة من ثمن التذكرة عند الحجز على متن سفينتي "تانيت" و"قرطاج" خلال الفترة الممتدة من أول جوان إلى 30 سبتمبر 2026، وذلك تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد يوم 26 أفريل 2026.
أما في ما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية، فقد أفادت أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين بالميناء لتحسين ظروف استقبال الجالية خلال فترتي القدوم والعودة، كما تمت برمجة رحلة افتتاح الموسم باتجاه مرسيليا خلال الفترة من 16 إلى 19 جوان الحالي. وأضافت أن الشركة أنجزت الصيانة الدورية لسفينة "تانيت" خلال شهر فيفري 2026 ولسفينة "قرطاج" خلال شهر أفريل 2026، إلى جانب إعادة تهيئة الغرف الفاخرة ودورات المياه المشتركة على متن سفينة "قرطاج" وصيانة الغرف والفضاءات الفندقية على متن السفينتين.
كما تواصل الشركة العمل بإجراءات الشرطة والديوانة على متن السفينتين طوال السنة لتسهيل عمليات عبور المسافرين بمينائي حلق الوادي وجرجيس، مع تخصيص فضاءات لاستخراج جوازات السفر وتركيز موزعات آلية للجذاذات الخاصة بإجراءات الشرطة والديوانة.
وفي إطار تحسين ظروف الاستقبال بميناء حلق الوادي، تم تعزيز الخدمات في وكالة الشركة بحلق الوادي بأعوان موسميين لتوجيه واستقبال المسافرين داخل الميناء وخارجه، وتهيئة الفضاءات الخارجية ومضاعفة عدد شبابيك التسجيل من 18 إلى 34 شباكا بهدف تقليص مدة الانتظار وضمان إبحار السفن في مواعيدها. وفي هذا السياق، أشارت عائدة عدواني إلى تسجيل انخفاض في التأخير المسجل على مستوى إبحار السفن بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما تم تركيز شاشة عملاقة لعرض مواعيد الإبحار والوصول والإعلانات التجارية الخاصة بالشركة، وشاشة أخرى بالفضاء الخارجي لتوجيه المسافرين، إلى جانب تجهيزات صوتية لإرشادهم.
وعلى مستوى ميناء مرسيليا، تم اتخاذ عدة إجراءات لتحسين ظروف الاستقبال من بينها توفير متطلبات الأمن والسلامة، واستكمال تغطية المسالك المؤدية إلى قاعة المسافرين وتركيز مضخات رذاذ بمسالك التسجيل الخاصة بالمسافرين المترجلين والمصحوبين بسياراتهم، فضلا عن تخصيص مناطق ترفيهية للأطفال وفضاءات للمأكولات السريعة خلال فترات الانتظار.
وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة على متن السفينتين، بيّنت أنه تم تخصيص ثلاثة مطاعم تستجيب لمختلف الأذواق، إلى جانب توفير مقاه وأماكن جلوس مريحة وآمنة وتقديم وجبات متنوعة تشمل وجبات مخصصة للأطفال. كما توفر الشركة خدمة الإنترنت وقاعات ألعاب للأطفال والشباب وقاعة سينما خماسية الأبعاد للأطفال، فضلا عن برمجة أنشطة تنشيطية وسهرات فنية يحييها عدد من الفنانين بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وشركاء من البنوك وشركات الاتصالات.
وأكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة التزام الشركة بتطبيق جميع إجراءات الأمن والسلامة البحرية المعمول بها، مشيرة إلى أن الربابنة وضباط الأمن البحري يتولون الإعلام الفوري عن أية وضعية أو شبهة قد تمس من سلامة السفينة أو طاقمها أو مسافريها لاتخاذ التدابير اللازمة في الإبان.
وفي إطار الإحاطة بالحرفاء، وضعت الشركة على ذمتهم الخط الأزرق والبريد الإلكتروني المخصص للشكاوى reclamation@ctn.com.tn، إلى جانب مكتب للعلاقات مع المواطن يتولى استقبال الشكاوى ومعالجتها، مع مواصلة التواصل مع المسافرين عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لإعلامهم بمواعيد السفر ومواقيت التسجيل وإغلاق أبواب الصعود إلى السفن.
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