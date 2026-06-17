الشركة التونسية للملاحة تخصص 149 سفرة بطاقة استيعاب تفوق 433 ألف مسافر وتوسّع الامتيازات لفائدة الجالية بالخارج خلال صائفة 2026

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برمجتعلى متن سفينتيخلال الموسم الصيفيالممتد منإلىالمقبل، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنةوأفاد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الشركة وفرت طاقة استيعاب جملية تقدر بـ، مقابلخلال الموسم الماضي.وأضاف أن البرنامج يتوزع بينعلى خطمقابلخلال سنة، وعلى خطمقابلالسنة الفارطة. كما ستؤمن الشركةعبر ميناء، منهاعلى خطعلى خطعلى خطوفي إطار إنجاح الموسم الصيفي، اتخذت الشركة جملة من الإجراءات الرامية إلى مزيد الإحاطة بالمسافرين وتحسين ظروف الاستقبال والخدمات.وتحدثت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة، في ما يتعلق بالجانب التجاري، عن مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة أفراد، ومن بينهاالصالحة على مدار السنة، والتي تتيح تخفيضات تتراوح بينمقارنة بالتعريفة العادية على غرار ما تم اعتماده سنةوأضافت أن الشركة أدرجتضمن جميع سفرات موسم الذروة لتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية من الاستفادة منها، حيث خصصت خلال الفترة الممتدة منإلى، وهي فترة تنقّل التونسيين المقيمين بالخارج من أوروبا نحو تونس، ما يعادلمن طاقة استيعاب المسافرين ومن طاقة استيعاب السيارات ضمن الأسعار التفاضلية.أما خلال فترة العودة من تونس إلى أوروبا الممتدة منإلى، فقد خصصت الشركةمن طاقة استيعاب المسافرين ومن طاقة استيعاب السيارات ضمن هذه التعريفات. كما تواصل الشركة اعتماد تعريفة إضافية للحجز المبكر تشمل سفرات الشتاء والربيع وعددا من السفرات الصيفية، مع تخفيضات تتراوح بينمقارنة بالتعريفة العادية لسنةوتشمل العروض التجارية كذلكالموجهة للعائلات المتكونة من، والتي توفر تخفيضات تتراوح بينمقارنة بالتعريفة العادية، فضلا عنالصالحة على مدار السنة والتي تتراوح تخفيضاتها بين. كما تعتمد الشركةالمخصصة للمسافرين غير المصحوبين بسيارات، والتي تتيح تخفيضات تتراوح بينمقارنة بالتعريفة العادية.وأشارتإلى أن الشركة تواصل تمكين أبناء الجالية خلال موسم الذروة من الدفع على قسطين، حيث يتم تسديد قسط أول يساويمن ثمن التذكرة دون احتساب الأداءات عند الحجز، على أن يتم دفع القسط الثاني في أجل لا يتجاوزقبل موعد السفرة.وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، تحدثت عدواني عن إبرام اتفاقية بينتتيح للعائلات محدودة الدخل من أبناء الجالية منحة بقيمةللفرد الواحد، يتم اقتطاعها مباشرة من ثمن التذكرة عند الحجز على متن سفينتيخلال الفترة الممتدة منإلى، وذلك تنفيذا لتوصياتالمنعقد يومأما في ما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية، فقد أفادت أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين بالميناء لتحسين ظروف استقبال الجالية خلال فترتي القدوم والعودة، كما تمت برمجة رحلة افتتاح الموسم باتجاهخلال الفترة منالحالي. وأضافت أن الشركة أنجزت الصيانة الدورية لسفينةخلال شهرولسفينةخلال شهر، إلى جانب إعادة تهيئة الغرف الفاخرة ودورات المياه المشتركة على متن سفينةوصيانة الغرف والفضاءات الفندقية على متن السفينتين.كما تواصل الشركة العمل بإجراءاتعلى متن السفينتين طوال السنة لتسهيل عمليات عبور المسافرين بمينائي، مع تخصيص فضاءات لاستخراج جوازات السفر وتركيز موزعات آلية للجذاذات الخاصة بإجراءات الشرطة والديوانة.وفي إطار تحسين ظروف الاستقبال بميناء، تم تعزيز الخدمات في وكالة الشركة بحلق الوادي بأعوان موسميين لتوجيه واستقبال المسافرين داخل الميناء وخارجه، وتهيئة الفضاءات الخارجية ومضاعفة عدد شبابيك التسجيل منإلىبهدف تقليص مدة الانتظار وضمان إبحار السفن في مواعيدها. وفي هذا السياق، أشارتإلى تسجيل انخفاض في التأخير المسجل على مستوى إبحار السفن بنسبةمقارنة بالسنة الماضية.كما تم تركيز شاشة عملاقة لعرض مواعيد الإبحار والوصول والإعلانات التجارية الخاصة بالشركة، وشاشة أخرى بالفضاء الخارجي لتوجيه المسافرين، إلى جانب تجهيزات صوتية لإرشادهم.وعلى مستوى ميناء، تم اتخاذ عدة إجراءات لتحسين ظروف الاستقبال من بينها توفير متطلبات الأمن والسلامة، واستكمال تغطية المسالك المؤدية إلى قاعة المسافرين وتركيز مضخات رذاذ بمسالك التسجيل الخاصة بالمسافرين المترجلين والمصحوبين بسياراتهم، فضلا عن تخصيص مناطق ترفيهية للأطفال وفضاءات للمأكولات السريعة خلال فترات الانتظار.وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة على متن السفينتين، بيّنت أنه تم تخصيصتستجيب لمختلف الأذواق، إلى جانب توفير مقاه وأماكن جلوس مريحة وآمنة وتقديم وجبات متنوعة تشمل وجبات مخصصة للأطفال. كما توفر الشركة خدمةوقاعات ألعاب للأطفال والشباب وقاعة سينماللأطفال، فضلا عن برمجة أنشطة تنشيطية وسهرات فنية يحييها عدد من الفنانين بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وشركاء من البنوك وشركات الاتصالات.وأكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة التزام الشركة بتطبيق جميع إجراءاتالمعمول بها، مشيرة إلى أن الربابنة وضباط الأمن البحري يتولون الإعلام الفوري عن أية وضعية أو شبهة قد تمس من سلامة السفينة أو طاقمها أو مسافريها لاتخاذ التدابير اللازمة في الإبان.وفي إطار الإحاطة بالحرفاء، وضعت الشركة على ذمتهموالبريد الإلكتروني المخصص للشكاوى، إلى جانب مكتب للعلاقات مع المواطن يتولى استقبال الشكاوى ومعالجتها، مع مواصلة التواصل مع المسافرين عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لإعلامهم بمواعيد السفر ومواقيت التسجيل وإغلاق أبواب الصعود إلى السفن.