ميناء حلق الوادي : 240 رحلة بحرية لموسم عودة التونسيين بالخارج وتسجيل 60 بالمائة من حركة المسافرين صيفا

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) - برمجخلال موسم عودةلسنة، تربط الميناء بعدد منوذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية.وأفاد مديربأن البرنامج يتضمنمن وإلىالإيطالية ومع كل منالإيطالية والفرنسية ومعالإيطالية، بالإضافة إلىمع ميناءوأكد أن مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق مع جميع المتدخلين، مشيرا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المينائية يوملضبط برنامج رسو السفن وتنظيم مواعيد دخولها وخروجها بما يضمن انسيابية الحركة واحترام التوقيتات. وأضاف أن لجنة السلامة والأمن المينائي عقدت اجتماعها يومالماضي لمتابعة الجوانب الأمنية وتعزيز إجراءات المراقبة داخل الميناء، الذي يضم منظومة مراقبة مخصصة للسهر على سلامة المسافرين والعاملين.ولفت إلى أن الاستعدادات شملت تجهيز المخزنين عددوعددلاستقبال المسافرين وسياراتهم في فضاءات مغطاة وإحداث مرافق صحية جديدة، فضلا عن تطوير المنظومة الصوتية بالمحطة البحرية وتعزيز التشوير ووسائل التوجيه والإرشاد. كما تم توفيروطاقم طبي متكامل على مدار الساعة، إلى جانب أعوان توجيه لمرافقة المسافرين عند الوصول والمغادرة.وبيّن مديرأن أهمية هذه الاستعدادات تبرز في حجم النشاط الذي يشهده الميناء، إذ أمّن خلال سنةما مجموعهنقلت نحو، فيما تم تسجيل نحومن حركة المسافرين السنوية خلال الفترة الممتدة من، تزامنا مع عودة أفراد