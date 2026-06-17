ميناء حلق الوادي : 240 رحلة بحرية لموسم عودة التونسيين بالخارج وتسجيل 60 بالمائة من حركة المسافرين صيفا
وات - ( الأسعد محمودي) - برمج ميناء حلق الوادي 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 2026، تربط الميناء بعدد من الموانئ الأوروبية وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية.
وأفاد مدير ميناء حلق الوادي محمد الشلي بأن البرنامج يتضمن 50 رحلة من وإلى باليرمو الإيطالية و44 رحلة مع كل من جنوة الإيطالية ومرسيليا الفرنسية و17 رحلة مع تشيفيتافيكيا الإيطالية، بالإضافة إلى ثلاث رحلات مع ميناء جرجيس.
وأكد أن مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق مع جميع المتدخلين، مشيرا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المينائية يوم 24 أفريل 2026 لضبط برنامج رسو السفن وتنظيم مواعيد دخولها وخروجها بما يضمن انسيابية الحركة واحترام التوقيتات. وأضاف أن لجنة السلامة والأمن المينائي عقدت اجتماعها يوم 20 ماي الماضي لمتابعة الجوانب الأمنية وتعزيز إجراءات المراقبة داخل الميناء، الذي يضم منظومة مراقبة مخصصة للسهر على سلامة المسافرين والعاملين.
ولفت إلى أن الاستعدادات شملت تجهيز المخزنين عدد 2 وعدد 3 لاستقبال المسافرين وسياراتهم في فضاءات مغطاة وإحداث مرافق صحية جديدة، فضلا عن تطوير المنظومة الصوتية بالمحطة البحرية وتعزيز التشوير ووسائل التوجيه والإرشاد. كما تم توفير سيارة إسعاف وطاقم طبي متكامل على مدار الساعة، إلى جانب أعوان توجيه لمرافقة المسافرين عند الوصول والمغادرة.
وبيّن مدير ميناء حلق الوادي أن أهمية هذه الاستعدادات تبرز في حجم النشاط الذي يشهده الميناء، إذ أمّن خلال سنة 2025 ما مجموعه 585 رحلة بحرية نقلت نحو 822 ألف مسافر و336 ألف سيارة، فيما تم تسجيل نحو 60 بالمائة من حركة المسافرين السنوية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى سبتمبر 2025، تزامنا مع عودة أفراد الجالية التونسية بالخارج.
وأفاد مدير ميناء حلق الوادي محمد الشلي بأن البرنامج يتضمن 50 رحلة من وإلى باليرمو الإيطالية و44 رحلة مع كل من جنوة الإيطالية ومرسيليا الفرنسية و17 رحلة مع تشيفيتافيكيا الإيطالية، بالإضافة إلى ثلاث رحلات مع ميناء جرجيس.
وأكد أن مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق مع جميع المتدخلين، مشيرا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المينائية يوم 24 أفريل 2026 لضبط برنامج رسو السفن وتنظيم مواعيد دخولها وخروجها بما يضمن انسيابية الحركة واحترام التوقيتات. وأضاف أن لجنة السلامة والأمن المينائي عقدت اجتماعها يوم 20 ماي الماضي لمتابعة الجوانب الأمنية وتعزيز إجراءات المراقبة داخل الميناء، الذي يضم منظومة مراقبة مخصصة للسهر على سلامة المسافرين والعاملين.
ولفت إلى أن الاستعدادات شملت تجهيز المخزنين عدد 2 وعدد 3 لاستقبال المسافرين وسياراتهم في فضاءات مغطاة وإحداث مرافق صحية جديدة، فضلا عن تطوير المنظومة الصوتية بالمحطة البحرية وتعزيز التشوير ووسائل التوجيه والإرشاد. كما تم توفير سيارة إسعاف وطاقم طبي متكامل على مدار الساعة، إلى جانب أعوان توجيه لمرافقة المسافرين عند الوصول والمغادرة.
وبيّن مدير ميناء حلق الوادي أن أهمية هذه الاستعدادات تبرز في حجم النشاط الذي يشهده الميناء، إذ أمّن خلال سنة 2025 ما مجموعه 585 رحلة بحرية نقلت نحو 822 ألف مسافر و336 ألف سيارة، فيما تم تسجيل نحو 60 بالمائة من حركة المسافرين السنوية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى سبتمبر 2025، تزامنا مع عودة أفراد الجالية التونسية بالخارج.
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