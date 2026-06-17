فيلق المشاة الخفيف التونسي يحتفي باليوم العالمي للطفل الإفريقي بجمهورية إفريقيا الوسطى

نظم فيلق المشاة الخفيف المنتشر بجمهورية إفريقيا الوسطى يوما تحسيسيا بمناسبة “اليوم العالمي للطفل الإفريقي”، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المدنية، على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).وتم تنظيم هذه التظاهرة، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع اليوم الاربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، وفي إطار تجسيد القيم الإنسانية النبيلة التي ما فتئت المؤسسة العسكرية التونسية تتميز بها في المهام الأممية.وقد تم خلال هذه التظاهرة تقديم مداخلات توعويّة حول صحة الأم والطفل، إلى جانب توزيع مستلزمات مدرسية لفائدة أطفال مدينة بامباري، "في مبادرة تعكس حرص الفيلق على تعزيز الروابط مع السكان المحليين ودعم الفئات الهشة، وخاصة الأطفال والنساء".ويؤدي فيلق المشاة خفيف التونسي المشارك ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية الوسطى (MINUSCA)، مهامه بكلّ جدية واقتدار، من خلال تنفيذ ما يقارب الألف دورية ميدانية لحماية السكان المدنيين، والمساهمة في تأمين المناطق الحساسة، فضلاً عن تنفيذ نحو 400 مهمة خفر للقوافل اللوجستية والإنسانية، وإنشاء نقاط تمركز عملياتية دعمت انتشار البعثة الأمميّة على الميدان علاوة على دعم جهود نزع السلاح وإعادة الاستقرار، وتأمين المسار الانتخابي بمنطقتي مبايكي وبامباري من خلال نقل وتأمين المعدات الانتخابية ومراكز الاقتراع، وفق بلاغ الدفاع.كما نفذ الفيلق إلى جانب مهامه العمليّاتيّة، العديد من أنشطة التعاون المدني–العسكري، شملت تنظيم قوافل صحية، وتوزيع مياه الشرب والمستلزمات المدرسية، وإقامة دورات تكوينية لفائدة الشباب، فضلاً عن توفير دعم طبي يومي عبر وحدة صحية من المستوى الأول لفائدة المدنيين وموظفي الأمم المتحدة.