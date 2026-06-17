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تونس: عوامل مناخية قريبة من المعدلات العادية وتوزيع جغرافي متباين للتساقطات خلال شهر ماي 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 14:18 قراءة: 1 د, 48 ث
      
اتسمت الظروف المناخية المسجلة في تونس خلال شهر ماي 2026، بدرجات حرارة قريبة من المعدلات العادية، مع تفاوت واضح في التوزيع الجغرافي للتساقطات، وفق نشرة المناخ الشهرية، للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وأظهرت النشرية، الصادرة الإربعاء، على المستوى الوطني، تجاوز متوسط درجات الحرارة المعدل العادي بشكل طفيف، مما يعكس عوامل حرارية أكثر دفئا من المعتاد.


وتراوحت متوسط درجات الحرارة خلال الشهر ذاته بين 17،7 درجات في تالة و26،4 درجة في توزر.
وبلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة (باحتساب 25 محطة رئيسية) لشهر ماي 2026 نحو 21،7 درجة، أي أعلى من المعدل المرجعي المقدر ب21،4 درجات بفارق 0،3 درجة.
أما متوسط درجات الحرارة القصوى خلال الشهر ذاته، فقد تراوح بين 23 درجة في المهدية، و32،2 درجة في توزر.

وبلغ المتوسط الوطني للحرارة القصوى 27،9 درجة، متجاوزا المعدل المرجعي للمحطات ذاتها والمقدر ب27،6 درجات بفارق 0،3 درجات.
وتراوحت درجات الحرارة الدنيا بين 10،4 درجات في الكاف و20،5 درجات في توزر.
وبلغ المتوسط الوطني للحرارة الدنيا خلال هذا الشهر 15،5 درجات، وهو أعلى من المعدل المرجعي البالغ 15،2 درجات، أي بفارق 0،3 درجات.

// تساقطات: عجز شامل على جزء كبير من التراب التونسي
شهد شهر ماي 2026 نقصا في كميّات الأمطار على أغلب مناطق البلاد. وقد سجل أكبر عجز في مناطق الشمال والوسط الشرقي، حيث لم تراوحت الكميّات المسجلة ما بين 10 بالمائة و30 بالمائة من المعدلات العادية.
في المقابل، سجلت فوائض مطرية في الوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، خاصة في القصرين (181 بالمائة من المعدل العادي)، وتوزر (171بالمائة)، وقبلي (140بالمائة)، علما وأن هذه معدل التساقطات في هذه المناطق ضعيفة بشكل عام.
وسجلت قبلي 9،4 ملمتر من الأمطار مقابل معدل عادي قدره 6،7 ملم، بينما سجلت توزر 7 ملم مقابل معدل عادي في حدود 4،1 ملم.
أما في القصرين، فقد بلغ مجموع التساقطات 52،9 ملم مقابل معدل عادي قدره 29،2 ملم، وهو ما يعكس نزول أمطار بكميّات هامة تجاوزت بشكل واضح المعدل المعتاد للشهر.
وأظهر تحليل الرياح وجود تباين جغرافي كبير، فقد سجلت أعلى سرعة للرياح في مناطق الشمال وبعض المناطق المرتفعة، مثل بنزرت (90 كم/س)، وجندوبة، وتالة، والقصرين (79.2 كم/س).
في المقابل، كانت وتيرة هبوب الرياح القويّة (بسرعة تساوي أو تفوق 60 كم/س) أكثر حضورا في وسط البلاد وجنوبها، خاصة في قفصة (8 أيام في السنة)، وتالة، ومطماطة (5 أيام في السنة)
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