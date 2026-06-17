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وزير التجارة يستقبل وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد لبحث إطلاق مركز تجاري إفريقي بتونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 14:16 قراءة: 1 د, 36 ث
      
إستقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الإربعاء، وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، في إطار الإعداد للإنطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الإختصاصات بتونس يضم فرعا للبنك.

وسيساهم هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في تعزيز نفاذ المنتجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات والموردة في الفضاء الإفريقي.


ونوه الوزير، خلال اللقاء الذي حضرته رئيسة الديوان وعدد من إطارات الوزارة، بمستوى الشراكة القائمة بين تونس والبنك، خاصة في ما يتعلق بدعم تنفيذ إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) وتعزيز نجاعة النظام الإفريقي للدفع والتسوية (PAPSS)، مذكرا بأن تونس كانت أول دولة بشمال إفريقيا تنخرط في هذا النظام منذ فيفري 2024.


وأكد عبيد، في هذا الصدد، أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في توفير الموارد المالية لدعم المشاريع الإقتصادية، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفي تنمية التجارة البينية الإفريقية.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن تونس تعمل على دعم القطاعات ذات الأولوية وتمتلك مؤسسات عمومية قادرة على التموقع في القارة الإفريقية، مبرزا عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإندماج الإقتصادي الإفريقي، من بينها مشروع الممر التجاري القاري الإفريقي البري.

وأضاف وزير التجارة، أن المنطقة الحرة للأنشطة اللوجستية والتجارية ببن قردان والمعبر الحدودي برأس جدير يمثلان نقطتي إنطلاق لهذا الممر نحو ليبيا وعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر.

من جانبه، عبر وفد البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد عن تقديره للدعم الذي حظي به مشروع المركز التجاري الإفريقي متعدد الإختصاصات من الجانب التونسي، مؤكدا رغبة البنك في توسيع مجالات التعاون مع تونس في القطاعين العام والخاص.

كما أكد إستعداد البنك لدعم المؤسسات الإقتصادية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية ومرافقة الشركات المصدرة للنفاذ إلى أسواق جديدة بالقارة، مستعرضا مختلف آليات التمويل والتسهيلات والضمانات المتاحة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة.

يشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تضم 52 دولة عضوا، وتعد من أبرز مزودي التمويل للحكومات والمؤسسات الخاصة الإفريقية، خاصة في مجال دعم التجارة البينية وتمويل الصادرات والتصنيع والتنمية بالقارة.
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