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توزر: افتتاح مركز "أليف توزر التكنولوجي" بحضور مؤسسات وهياكل من القطاعين العام والخاص

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 14:08 قراءة: 2 د, 13 ث
      
افتتحت مؤسسة تونس للتنمية اليوم الأربعاء بمدينة توزر، سادس مركز لها "مركز أليف التكنولوجي" من جملة 10 مراكز تعمل على احداثها على مستوى وطني، وذلك بحضور الأطراف الممولة (سفارتا ألمانيا وفرنسا) إلى جانب حضور مكثف للمنتفعين ببرامج التكوين من هياكل عمومية ومؤسسات خاصة وأصحاب مبادرات فردية.
وتم بعد انطلاق نشاط المركز بشكل مؤقت منذ عامين، احداث مقر خاص عصري ومجهز بأحدث التكنولوجيا وبإمكانيات إضافية بما يوفر ظروفا طيبة ومريحة ويمكن المركز من المرور إلى سرعة أعلى في استقطاب الشباب وتهيئته لسوق الشغل في عدة اختصاصات أبرزها التكنولوجيا، وفق مدير عام مؤسسة تونس الخيرية حسان المناعي.
وبين المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أن هدف المركز احداث قرابة ألف موطن شغل سنويا على مستوى الجهة على مراحل عبر مختلف البرامج التي يوفرها للتكوين والتأهيل وبرامج بعث المؤسسات وتفعيل برامج جديدة موجهة للشباب لتشجيعه على الانتصاب للحساب الخاص، واضاف أنّ جميع خدمات المركز مجانية تتطلب من الشباب فقط الانخراط والاستفادة من هذه البرامج للمساهمة في دفع التنمية في جهته.

ولفت الى أن مركز أليف، قلب معادلة البحث عن شغل فعوضا عن تكوين الشباب ودفعه نحو سوق الشغل، فإن مركز أليف يهتم بضمان الوظائف ومواقع العمل في المؤسسات والتفاوض مع هذه المؤسسات قبل دعوة الشباب للالتحاق بالتكوين، وحينما يقع الاتفاق على الوظائف يتم بعدها هندسة التكوين بشكل مشترك مع المؤسسة، وبذلك يضمن الشاب الحصول على وظيفة وبين ان واضاف ان تجربة المركز بينت أنّ 84 بالمائة من المنتفعين بالتكوين يتحصلون على وظيفة خلال فترة قصيرة من انتهاء مدة تكوينهم.
ويأتي انجاز مركز أليف توزر في نطاق سياسة مؤسسة تونس للتنمية لتعميم تجربة هذه المراكز بعد نجاح التجربة، وهو ممول في إطار شراكة مع برنامج الاستثمار للتوظيف المنفذ من بنك التنمية من أجل انتقال عادل للتعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي.
ويوجه المركز أنشطته لولايات توزر وقفصة وقبلي وقد نفّذ عدة برامج بالشراكة مع جامعة قفصة وسيتم دعم هذا التعاون مستقبلا والتشاور مع بعض المؤسسات في ولاية قبلي ومؤسسات جامعية للانتفاع بخدمات المركز.

ويمسح المركز قرابة 1600 متر مربع ويضم عدة طوابق تتضمن فضاءات متنوعة مجهزة بمخابر إعلامية، وسيقع تركيز ورشات نموذجية وفضاءات موجهة للمؤسسات الناشئة وأخرى للتكوين في بعث المؤسسات وفضاءات مفتوحة لعدة أنشطة.
وتحدثت من ناحيتها سفيرة ألمانيا بتونس عن أهمية المركز الذي يفتح أفاقا كبيرة للشباب ويوفر لهم برامج الإحاطة والمرافقة والتكوين والاعداد لسوق الشغل ويمثل فرصة هامة لبعث مواطن شغل اضافية.
وأعربت سفيرة فرنسا بتونس عن فرحتها بالمساهمة في انشاء المركز بتوفير تمويل عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية بما يساعد في تحقيق أهدافه من خلال تأهيل الشباب لسوق الشغل والرفع من كفاءتهم، مساهمة في تحقيق العدالة الجهوية والتنموية وخاصة توفير فرص عمل في المجال التكنولوجي.
واكد عدد من المنتفعين ببرامج التكوين التي يوفرها مركز "أليف" استفادتهم من برامج التأطير الفني، بفضل الكفاءات التي يضعها المركز من مكونين وخبراء، بما يرفع مهارات الباعث أو طالب الشغل.
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