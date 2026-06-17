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ألعاب القوى - المنتخب التونسي يشارك ب27 رياضيا في البطولة العربية تحت 23 و16 سنة بمصر من 20 الى 24 جوان

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 13:02 قراءة: 1 د, 31 ث
      
يشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في البطولة العربية الثالثة تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة التي ستقام من 20 إلى 24 جوان الجاري بمدينة الاسماعيلية المصرية بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية (12 فتيان و15 فتيات)، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء كاتب عام الجامعة التونسية لألعاب القوى نجيب بوقطاية اليوم الاربعاء.
وتتألف قائمة ممثلي المنتخب التونسي في البطولة من العناصر التالية:

دون 23 سنة فتيان: سيف الزويدي - محمد علي زينوبي (3000 م موانع) - ريان الشارني - محمد عمار (10000 م مشي) - محمد خليل الفتوحي (الوثب الطويل)

دون 23 سنة فتيات: سلمى باجية (800 م) - ندى الطرابلسي (800 م و1500 م) - ياسمين الغويبي (100 م حواجز و400 م حواجز) - إيمان الساعي (10000 م مشي) - فريال شنيبة (الوثب الطويل والوثب الثلاثي) - غفران لحمادي (دفع الجلة ورمي القرص) - عبير زعفوري (الوثب الطويل)

دون 16 سنة فتيان: لؤي شوشان (80 م و300 م) - إياد خضراوي (300 م) - يحي بوقرة (1000 م) - يوسف حسن (100 م حواجز و300 م حواجز والقفز العالي) - محمد ياسين العنيزي (1500 م موانع) - آدم السليمي (3000 م مشي) - رسلان بن سعد (دفع الجلة ورمي القرص)

دون 16 سنة فتيات: آمنة شوشان (1000 م) - لينا مكني (80 م حواجز والخماسي) - أريج حمراني (80 م و300 م حواجز) - مريم الشابي (1500 م موانع) - مريم الورغي (3000 م مشي) - مايا زينب مسلم (الخماسي والقفز العالي والوثب الطويل) - إيريس عطاوي (رمي القرص ومي الرمح) - ملاك بن زايد (إطاحة المطرقة ودفع الجلة)

ويتكون الاطار الفني للمنتخب من المدربين محمد التليلي العيساوي ونزار الشيحاوي ومحمد أمين خال اللطيف وشكري عنان ومحمد علي السعيدي وسمير المثلوثي.
يشار الى ان البطولة ستشهد مشاركة 14 دولة عربية هي تونس ومصر والكويت والبحرين واليمن وسلطنة عمان وسوريا والسعودية ولبنان والعراق والجزائر وليبيا وجيبوتي والمغرب.
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