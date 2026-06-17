الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يجري تربصا تحضيريا في ايطاليا

في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الدولية القادمة، يخوض المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مواجهتين وديتين في إيطاليا، بملاقاة المنتخب الإيطالي لأقل من 22 سنة الذي يضم نخبة من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الطائرة الأوروبية والعالمية وذلك في مناسبتين.وستدور المباراة الاولى يوم الاربعاء 17 جوان الجاري (س16 و 30 دق) في حين تجرى المباراة الثانية يوم الجمعة 19 من ذات الشهر في نفس التوقيت ، وذلك بالقاعة الرياضية جيوردانيلو-كاميلياتيلو سيلانو (إقليم كالابريا، إيطاليا)..وستكون هاته المحطة التحضيرية مناسبة لتطوير الأداء الجماعي للمنتخب التونسي، والوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية أمام المدرسة الإيطالية العريقة.