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قبلي: تواصل انجاز عدد من مشاريع تزويد تجمعات سكانية بالماء الصالح للشراب الممولة من ميزانية المجلس الجهوي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 14:05 قراءة: 1 د, 16 ث
      
تواصل مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي، انجاز عدد من المشاريع الممولة من طرف المجلس الجهوي لولاية قبلي والرامية الى دعم البنية التحتية وتوسيع شبكة الربط بالماء الصالح للشراب بعدد من التجمعات السكانية من اجل تحسين ظروف عيش المواطنين، وفق رئيس الإقليم عبد الله غزيز

وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان مصالح الشركة تقوم بدراسة برنامج التدخلات لسنتي 2024 و2025 والذي يشمل تمديد الشبكة بعدد من الاحياء والتجمعات السكنية باعتمادات تناهز مليونين و700 الف دينار، حيث تم مد الإقليم بقائمة تتضمن المنتفعين المقترحين من طرف المجلس الجهوي بكافة المعتمديات والشروع في اجراء المعاينات الميدانية واعداد الكشوف التقديرية لعمليات الربط.


وأشار الى انه قد تم ضمن المشاريع الممولة من طرف المجلس الجهوي، الفروغ من تزويد قرية الفردوس من معتمدية رجيم معتوق بالماء الصالح للشراب عبر توفير 7650 مترا من القنوات بكلفة جملية تجاوزت 450 الف دينار، علاوة على الفروغ من مشروع تزويد عدد من التجمعات السكنية بقرية نويل من معتمدية دوز الجنوبية بالماء الصالح للشرب باعتمادات قدرت بـ 800 الف دينار.
وتم ضمن نفس التدخلات تحقيق تقدم بـ 96 في المائة في عملية تزويد عدد من التجمعات السكانية بالماء الصالح للشراب ضمن برنامج المجلس الجهوي لسنة 2022 الذي خصّص لهذا التدخل باعتمادات قدرت بـ600 الف دينار.


ولفت ذات المصدر الى انه قد تم في موفى الأسبوع المنقضي، عقد جلسة بمقر ولاية قبلي تم خلالها متابعة تقدم انجاز مشاريع تزويد عدد من التجمعات السكانية والمنتفعين بالماء الصالح للشراب على حساب ميزانية المجلس الجهوي مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لمختلف مراحل انجاز هذه المشاريع وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها بالتنسيق بين كافة المتدخلين
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