أعلنت مؤسسة فرنسا للخبرة "Expertise France"، لحساب وزارة الشؤون الثقافية التونسية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لاختيار شركة أو عدة شركات لإنجاز الأشغال الخاصة بمشروع "إعادة تأهيل أكروبول بيرصا والمتحف الوطني بقرطاج".ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تثمين التراث الأثري لمدينة قرطاج وتحديث فضاءاتها المتحفية وفقًا للمقاييس العالمية.وحسب نص الإعلان الصادر عن الجهة المشرفة، فقد تم تقسيم طلب العروض إلى ثلاث دفعات رئيسية يمكن للشركات المهتمة التقدم لها اذ تهم الدفعة الأولى إحداث مخازن أثرية متطورة ومجهزة لحفظ الآثار وصونها وتهم الدفعة الثانية إنجاز أشغال إعادة التأهيل والبناء، إلى جانب تهيئة الفضاءات الخارجية والمساحات الخضراء المحيطة بالموقع التاريخي أما الدفعة الثالثة فستهم بالسينوغرافيا والتجهيز المتحفي لتطوير مسالك العرض وضمان تجربة ثقافية متميزة للزوار.وأشار البلاغ إلى أنه بإمكان الشركات الراغبة في المشاركة تحميل كراس الشروط مجانًا وبصفة إلكترونية عبر منصة الصفقات العمومية الفرنسية بالاص ( PLACE.)وفي سياق متصل، تقرر تنظيم زيارة ميدانية اختيارية لموقع أكروبول بيرصا مصحوبة بجلسة إعلامية لفائدة المقاولات المهتمة، وذلك يوم 18 جوان 2026 على الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت تونس، لتمكين المشاركين من معاينة الموقع وفهم الخصائص الفنية للمشروع.وقد حُدد تاريخ 10 جويلية 2026 كآخر أجل لقبول ملفات الترشح وإيداعها، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت تونس (العاشرة صباحًا بتوقيت باريس).