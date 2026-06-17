JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:30 Tunis

سيدي بوزيد: أهالي عمادة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون يؤكدون على اهمية إحداث مدرسة اعدادية بالمنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a327c061697d1.17177735_eojqnkhpfilgm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 11:49 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعرب أهالي عمادة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون عن الحاجة الى احداث مدرسة اعدادية بالمنطقة، نظرا لارتفاع عدد التلاميذ وتكبدهم عناء التنقل الى مركز المعتمدية او منطقة الرابطة التي تبعد اكثر من 10 كيلومترات لمواصلة دراستهم.

وبين نائب المجلس المحلي بسيدي علي بن عون لطفي حرشاني في تصريح لصحفي "وات" ان أهالي عمادة الواعرة التي تعد حوالي 2821 ساكنا حسب احصائيات سنة 2024 وتمتد على مساحة 3600 هكتار، يشددون على أهمية احداث مدرسة اعدادية بالمنطقة، نظرا لغياب وسائل نقل مهيكلة للتلاميذ وتعرضهم لمخاطر التنقل على غرار الحوادث المرورية والظروف المناخية وأيضا ارتفاع نسب التسرب المدرسي الذي تفاقم في السنوات الأخيرة خاصة في صفوف الفتيات والطبقات الهشة.


وأشار الى توفر ارض عمومية صالحة لبناء المدرسة الإعدادية داخل النسيج العمراني للعمادة، كما توجد بالعمادة مدرستين ابتدائيتين على الأقل، تستوعبان سنويا عددا هاما من التلاميذ المؤهلين للالتحاق بالتعليم الاعدادي.
واكد الحرشاني ان سكان منطقة الواعرة حريصون على بعث هذه المدرسة لأنها تعد حسب رأيهم ركيزة أساسية لمقاومة الانقطاع المدرسي وتمكين الطفولة الريفية من فرص تعليم متكافئة وتحقيق العدالة التربوية، مشيرا الى انه وقع ادراجها ضمن مخطط التنمية المحلي والجهوي للفترة 2026/2030.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331299

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Cro | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Gha - Pan | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Ouz - Col | beIN Sports

كل الأخبار...

12:30 - "رويترز": طهران وواشنطن..كشف سري عن "صندوق إعادة الإعمار" بـ300 مليار دولار
12:28 - وزارة التربية تنطلق في توزيع مواضيع "النوفيام" على المندوبيات الجهوية
11:49 - سيدي بوزيد: أهالي عمادة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون يؤكدون على اهمية إحداث مدرسة اعدادية بالمنطقة
11:42 - شركة تونس للطرقات السيارة تتابع استعداداتها للموسم الصيفي وتؤكد جاهزية مختلف مصالحها
11:33 - خصصا في صناعة الألغام: أحكام بالسجن تتجاوز قرنا من الزمن في حق "أمير أجناد الخلافة" وإرهابي ثان
11:30 - مشروع فيلم "لاشاماد" للطفي عاشور يُشارك ضمن منصات أيام عمّان لصُنّاع الأفلام
10:29 - أسعار النفط تواصل الهبوط وسط عبور 3 ناقلات إيرانية خط الحصار
10:00 - هيرفي رونار : "أوصيت اللاعبين بتجاوز هزيمة السويد وبحتمية تقديم مردود مشرف امام اليابان"
09:56 - الحماية المدنية : 602 تدخلا منها 219 عملية للنجدة والاسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
09:54 - تأجيل محاكمة غازي القروي وإطار سابق بوزارة التربية في قضية فساد مالي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 جوان 2026 | 2 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
4.47 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
32°-23
37°-23
37°-25
35°-26
  • Avoirs en devises 24857,8
  • (15/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39505 DT
  • (15/06)
  • 1 $ = 2,93492 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/06)     1069,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/06)   29086 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>