سيدي بوزيد: أهالي عمادة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون يؤكدون على اهمية إحداث مدرسة اعدادية بالمنطقة

اعرب أهالي عمادة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون عن الحاجة الى احداث مدرسة اعدادية بالمنطقة، نظرا لارتفاع عدد التلاميذ وتكبدهم عناء التنقل الى مركز المعتمدية او منطقة الرابطة التي تبعد اكثر من 10 كيلومترات لمواصلة دراستهم.وبين نائب المجلس المحلي بسيدي علي بن عون لطفي حرشاني في تصريح لصحفي "وات" ان أهالي عمادة الواعرة التي تعد حوالي 2821 ساكنا حسب احصائيات سنة 2024 وتمتد على مساحة 3600 هكتار، يشددون على أهمية احداث مدرسة اعدادية بالمنطقة، نظرا لغياب وسائل نقل مهيكلة للتلاميذ وتعرضهم لمخاطر التنقل على غرار الحوادث المرورية والظروف المناخية وأيضا ارتفاع نسب التسرب المدرسي الذي تفاقم في السنوات الأخيرة خاصة في صفوف الفتيات والطبقات الهشة.وأشار الى توفر ارض عمومية صالحة لبناء المدرسة الإعدادية داخل النسيج العمراني للعمادة، كما توجد بالعمادة مدرستين ابتدائيتين على الأقل، تستوعبان سنويا عددا هاما من التلاميذ المؤهلين للالتحاق بالتعليم الاعدادي.واكد الحرشاني ان سكان منطقة الواعرة حريصون على بعث هذه المدرسة لأنها تعد حسب رأيهم ركيزة أساسية لمقاومة الانقطاع المدرسي وتمكين الطفولة الريفية من فرص تعليم متكافئة وتحقيق العدالة التربوية، مشيرا الى انه وقع ادراجها ضمن مخطط التنمية المحلي والجهوي للفترة 2026/2030.